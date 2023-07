GlobalBlock Digital Asset Trading Limited est une société holding. La société, par l'intermédiaire de sa filiale, GlobalBlock Europe, UAB, est un courtier en actifs numériques qui fournit un service de courtage téléphonique personnalisé, une plateforme de négociation et une application mobile. Ses clients négocient environ 80 cryptomonnaies via le téléphone, l'appli ou en ligne. Les courtiers de GlobalBlock sont disponibles pour prendre des transactions par téléphone ou via une messagerie sécurisée, alimentée par Qwil. La société achète et vend une large gamme d'altcoins par le biais de son service téléphonique, de son application et de sa plateforme en ligne. La société donne aux entreprises les moyens de promouvoir leurs biens et services auprès des utilisateurs de cryptomonnaies. Son GB10 est un portefeuille diversifié des 10 premières cryptomonnaies pondérées par leur capital boursier et rééquilibré chaque mois. Le GB10 permet d'investir instantanément dans un portefeuille diversifié des 10 premières cryptomonnaies. Son programme d'introduction de courtiers récompense les particuliers et les entreprises qui recommandent GlobalBlock à de nouveaux clients.