Bénéfice annuel et revenus de GlobalData en hausse ; augmentation significative du dividende

(Alliance News) - GlobalData PLC a déclaré lundi que son bénéfice et son chiffre d'affaires ont augmenté au cours de l'année 2022, augmentant ainsi de manière significative son dividende total, tandis qu'il estime avoir abordé l'année 2023 en position de force et prévoit une croissance supplémentaire.

La plateforme de données, d'insights et d'analyse basée à Londres a déclaré que le bénéfice avant impôts en 2022 était de 38,4 millions de livres sterling, en hausse de 18% par rapport aux 32,6 millions de livres sterling de l'année précédente.

Ce résultat est conforme à l'augmentation de 28 % du chiffre d'affaires, qui passe de 189,3 millions de GBP en 2021 à 243,2 millions de GBP, compensée par l'élargissement des dépenses d'exploitation, qui passent de 150,8 millions de GBP à 186,6 millions de GBP, et par la multiplication des coûts financiers nets, qui passent de 5,6 millions de GBP à 17,6 millions de GBP.

En raison de l'amélioration des performances, GlobalData a augmenté son dividende total pour l'année de 35 %, passant de 19,3 pence par action à 26,0 pence en 2021.

Les actions de GlobalData étaient en baisse de 3,6 % à 1 190,0 pence chacune à Londres lundi matin.

Entre-temps, la dette bancaire nette au 31 décembre s'est élargie de 41 % pour atteindre 249,6 millions de livres sterling, contre 177,6 millions un an plus tôt.

"La nature résiliente de notre modèle d'entreprise sous-tend la confiance dans notre capacité à continuer à réaliser une croissance à deux chiffres des revenus, une progression significative des marges et à verser un dividende progressif", a déclaré le directeur général Mike Danson.

"Nous entrons en 2023 dans une position de force avec une visibilité sur plus de 80% de nos prévisions de revenus pour l'exercice 23, ce qui nous donne la confiance à la fois pour la croissance et l'expansion des marges en 2023 et au-delà".

"Avec un modèle commercial solide et un produit différencié, GlobalData est bien placé pour capitaliser sur les multiples leviers qui s'offrent à nous afin de créer une croissance composée à long terme et des rendements pour les actionnaires dans l'année à venir et au-delà."

