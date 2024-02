GlobalData Plc est un fournisseur d'informations industrielles basé au Royaume-Uni. L'activité principale de l'entreprise consiste à fournir des informations commerciales sous forme de données, d'analyses et d'aperçus à des clients dans de multiples secteurs. L'entreprise fournit des services à travers les marchés industriels et les fonctions, à l'échelle mondiale sur une plate-forme unique. Elle propose ses solutions aux entreprises, aux institutions financières, aux services professionnels et autres. La société dessert divers secteurs, notamment l'aérospatiale, la défense et la sécurité, l'habillement, l'automobile, la banque et les paiements, la construction, la consommation, la restauration, la santé, l'assurance, les dispositifs médicaux, l'exploitation minière, le pétrole et le gaz, l'énergie, la technologie, la pharmacie, le sport, la vente au détail, l'emballage, le secteur public, ainsi que les voyages et le tourisme. Les filiales de la société comprennent GlobalData Australia Pty Limited, Adfinitum Networks Inc et GlobalData Canada Inc.