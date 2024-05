GlobalFoundries, Inc. est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de semi-conducteurs destinés aux secteurs de l'automobile et de l'électronique grand public. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit : - plaquettes de semi-conducteurs (94,1%) : circuits intégrés de gestion de l'énergie, circuits intégrés de gestion des batteries, des microprocesseurs, des connectivités, etc. ; - masques à semi-conducteurs (5,9%). En outre, le groupe propose des services d'ingénierie et des services de test des plaquettes, etc. A fin 2022, GlobalFoundries, Inc. dispose de 4 sites de production implantés aux Etats-Unis (2), en Allemagne et à Singapour. La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (60,4%), Europe-Moyen orient-Afrique (14,6%) et autres (25%).