Le PDG de GlobalFoundries : L'usine de puces de New York sera probablement retardée si le projet de loi sur les subventions américaines échoue.

Le Sénat américain doit voter plus tard ce mardi sur une version allégée de la législation visant à fournir 52 milliards de dollars en subventions et crédits d'impôt pour l'industrie, plus d'un an après avoir adopté sa première version d'un projet de loi.

Le projet de loi, qui vise à contrer la concurrence croissante de la Chine, prévoit des paiements à des entreprises comme Intel Corp, Samsung Electronics Co Ltd, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co et GlobalFoundries pour construire des usines de puces aux États-Unis.

L'année dernière, GlobalFoundries, qui fabrique des puces pour l'armée américaine et d'autres clients, a déclaré qu'elle construirait une deuxième usine à son siège social de Malta, dans l'État de New York. GlobalFoundries n'a pas donné de prix ni de calendrier pour la nouvelle usine, mais le directeur général Tom Caulfield a déclaré que le projet prendrait beaucoup plus de temps sans les subventions américaines.

"Pour le faire plus tôt que tard, nous aurions besoin d'un co-investissement du gouvernement avec nous", a déclaré Caulfield dans une interview à Reuters. "Nous avons une bonne génération de cash-flow libre, mais nous devrions construire le bilan pour aller faire ces investissements."

En revanche, GlobalFoundries a avancé au début du mois un projet de construction d'une usine de 5,7 milliards de dollars en France en coopération avec STMicroelectronics, qui sera pleinement opérationnelle en 2026.

Caulfield a déclaré que les pourparlers pour cette usine ont commencé juste avant le début de l'année et se sont concrétisés en six mois environ parce que le gouvernement français a agi rapidement en accordant des subventions.

Si les subventions américaines avaient été adoptées l'année dernière lors de la première tentative, GlobalFoundries aurait pu aller de l'avant avec l'usine de New York plus tôt, mais a plutôt tourné son attention vers la France et l'expansion d'une usine à Singapour, a-t-il déclaré.

"Nous aurions peut-être dû reporter quelque chose en France à plus tard parce que nous n'aurions pas eu la bande passante pour faire trois choses à la fois. Mais nous n'avions pas d'option aux États-Unis, et nous avions une option en France", a déclaré Caulfield.