Le gouvernement américain accorde 1,5 milliard de dollars à GlobalFoundries pour développer la production de semi-conducteurs, a déclaré lundi l'administration Biden, dans le but de renforcer les chaînes d'approvisionnement nationales après que la pandémie de grippe aviaire ait révélé leurs faiblesses.

GlobalFoundries, troisième fabricant mondial de puces sous contrat, construira une nouvelle installation de production de semi-conducteurs à Malte, dans l'État de New York, et développera les activités existantes dans cette ville et à Burlington, dans l'État du Vermont, selon un accord préliminaire conclu avec le ministère du commerce.

La subvention de 1,5 million de dollars sera accompagnée d'un prêt de 1,6 milliard de dollars, le financement devant générer 12,5 milliards de dollars d'investissements potentiels dans les deux États, selon le ministère.

Les projets, financés dans le cadre de la loi CHIPS et de la loi sur la science, devraient créer plus de 10 000 emplois sur une décennie, ont déclaré les responsables de l'administration Biden, ajoutant que les postes seront rémunérés à un salaire équitable et offriront des avantages sociaux tels que la garde d'enfants.

"Les puces que GlobalFoundries fabriquera dans ces nouvelles installations sont des puces essentielles à notre sécurité nationale", a déclaré la secrétaire d'État au commerce, Gina Raimondo, lors d'une conférence de presse.

Les puces, aussi petites qu'un ongle, sont utilisées dans les communications satellitaires et spatiales et dans l'industrie de la défense, ont indiqué les responsables, en plus des applications quotidiennes telles que la détection des angles morts et les avertissements de collision dans les voitures et les véhicules électriques, ainsi que les connexions Wi-Fi et cellulaires.

"En tant qu'industrie, nous devons maintenant nous concentrer sur l'augmentation de la demande de puces fabriquées aux États-Unis et sur la croissance de notre talentueuse main-d'œuvre américaine dans le domaine des semi-conducteurs", a déclaré Thomas Caulfield, président-directeur général de GlobalFoundries, dans un communiqué.

GlobalFoundries a ouvert en septembre une usine de fabrication de semi-conducteurs à Singapour, d'une valeur de 4 milliards de dollars, dans le cadre d'une importante expansion mondiale de ses activités de production.

Mme Raimondo a indiqué qu'il s'agissait de la troisième annonce du gouvernement concernant le programme CHIPS et que son ministère prévoyait d'accorder plusieurs financements dans les semaines et les mois à venir dans le cadre du programme gouvernemental de 39 milliards de dollars visant à stimuler la fabrication de semi-conducteurs.

"Nous ne faisons que commencer", a-t-elle déclaré.

L'agrandissement de l'usine de Malte garantira un approvisionnement stable en puces pour les fournisseurs et les constructeurs automobiles, y compris General Motors (GM), a ajouté Mme Raimondo.

Le 9 février, GlobalFoundries et GM ont annoncé un accord à long terme permettant au constructeur automobile d'obtenir des processeurs fabriqués aux États-Unis, ce qui l'aidera à éviter les pénuries de puces qui ont empêché la fabrication de millions de voitures pendant la pandémie de grippe aviaire COVID-19.

"L'annonce d'aujourd'hui permettra d'éviter que cela ne se reproduise", a déclaré Mme Raimondo dimanche lors d'une réunion d'information sur l'accord.

La nouvelle installation de Malte produira des puces de grande valeur qui ne sont actuellement fabriquées nulle part aux États-Unis, a-t-elle ajouté.

L'usine rénovée de Burlington deviendra la première installation américaine capable de fabriquer en grande quantité des semi-conducteurs de nitrure de gallium sur silicium de nouvelle génération utilisés dans les véhicules électriques, le réseau électrique et les smartphones, a-t-elle ajouté.