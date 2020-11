Globalstar :  La sécurité en hiver, un objectif facile à atteindre pour les passionnés de plein air grâce à la vaste gamme d'appareils SPOT de communication GPS par satellite

Le dernier né, le nouvel appareil de messagerie satellite SPOT Gen4 Jeep® Édition Spéciale, procure la liberté de se déplacer au-delà du cellulaire, conçu pour les inconditionnels des véhicules Jeep

Globalstar Canada Satellite Co., une filiale à part entière de Globalstar Inc. (NYSE MKT : GSAT) et un chef de file dans les technologies de messagerie par satellite et de notification d'urgence, a annoncé aujourd'hui la mise en disponibilité de sa gamme étendue d'appareils de communication par satellite SPOT, qui met en vedette le nouvel appareil de messagerie par satellite SPOT Gen4 Jeep Édition Spéciale. Profitant du début de la saison hivernale et de la période des Fêtes, des tarifs spéciaux sont désormais disponibles pour toute la gamme des produits SPOT sur lesquels s’applique un rabais instantané de 50 $ à l'achat de n'importe lequel des appareils SPOT.

La gamme élargie des appareils de messagerie GPS par satellite SPOT assure la sécurité au-delà du cellulaire pour les excursions et les sorties en plein air cet hiver.

« Suite à l'élargissement de la gamme SPOT, qui comprend la nouvelle version SPOT Gen4 Édition Spéciale, et aux prix spéciaux maintenant offerts, nous sommes en mesure de mettre la technologie de communication d'urgence à la portée de tous les budgets et de tous les modes de vie », a déclaré Jim Mandala, vice-président de Globalstar Canada Satellite Co. Environ 30 % de tous les sauvetages SPOT ont été effectués au Canada et, au cours des trois derniers hivers, nous avons enregistré une moyenne de 15 événements de sauvetage à chaque mois. « La sécurité et la connectivité au-delà du cellulaire sont des éléments encore plus importants en ce moment, et avec un éventail d'options et des prix abordables, les canadiens peuvent se permettre de s’aventurer au-delà de toutes limites pour leurs activités de plein air et avec la paix d'esprit que procure un appareil SPOT ». Pour un aperçu des situations de sauvetage et des incidents SPOT rapportés au Canada, consulter ‘SPOT Infographic’.

L'approche de la saison hivernale se caractérise par les soubresauts imprévisibles et la gravité des phénomènes météorologiques: les températures peuvent chuter rapidement, des vents violents et des bourrasques de neige peuvent surgir à tout moment, réduisant la visibilité et créant ainsi des conditions dangereuses lors de déplacements. Le directeur des services de recherche et du sauvetage (SAR), M. Randy Brown, membre de l'organisme de recherche et de sauvetage du district de Penticton (C.-B.), a déclaré : « Assurez-vous de disposer de tout l'équipement indispensable pour vous aider à communiquer si une situation inattendue se présentait. Prévoyez un sifflet, une boussole et un appareil de communication GPS qui est opérationnel au-delà des réseaux cellulaires, tel qu’un appareil de messagerie bidirectionnelle SPOT X ». Pour consulter les cinq principaux conseils de Randy Brown portant sur la sécurité des déplacements en plein air en hiver et pendant les Fêtes, visitez ‘SPOT Stories’.

Des centaines de milliers d'amateurs de plein air dans le monde entier font confiance à la famille de produits primés SPOT pour la messagerie hors des réseaux cellulaires, les communications et la notification d'urgence, les fonctionnalités GPS et de traçage d'équipements. La famille SPOT est composée des produits suivants :

Appareil de messagerie bidirectionnelle SPOT X avec technologie sans fil Bluetooth : messagerie bidirectionnelle satellite pour une connectivité fiable au-delà de la couverture cellulaire. Connectez le SPOT X à n'importe quel téléphone intelligent via la technologie sans fil Bluetooth grâce à l'appli SPOT X et accédez à votre liste de contacts permettant de communiquer facilement avec votre famille et vos amis. Contactez les services de recherche et de sauvetage au simple toucher d'un bouton lors de situation potentiellement mortelle. Maintenant disponible au prix de 299,99 $ (après avoir appliqué la promotion du rabais de 50 $ du temps des Fêtes).

Appareil de messagerie GPS satellite SPOT Gen4 : un appareil de communication de format de poche robuste intégrant une technologie de suivi GPS et de notification d'urgence. Un accessoire de sécurité de plein air indispensable et abordable pour tous ceux qui travaillent ou doivent se déplacer hors des réseaux cellulaires. Maintenant disponible à 139,99 $ (après déduction du rabais du temps des Fêtes de 50 $).

SPOT Trace : un appareil satellite perfectionné pour le suivi des actifs de valeur, que ce soit via un réseau cellulaire ou non. Recevez instantanément un message texte ou un courriel lorsque le déplacement d'un bien est détecté et surveillez ses mouvements à l'aide de la cartographie SPOT en utilisant n'importe quel téléphone intelligent ou ordinateur. Disponible dès maintenant au prix de 79,99 $ (après le rabais promotionnel de 50 $ du temps des Fêtes).

Appareil de messagerie satellite bidirectionnelle SPOT X Jeep Édition Spéciale et nouveau SPOT Gen4 Jeep Édition: En offrant un lien de communications vital de survie au-delà des limites de service cellulaire fiable, les appareils SPOT X et SPOT Gen4 Jeep Édition regroupent toutes les caractéristiques des appareils SPOT X et SPOT Gen4 en plus de l'ajout de la marque Jeep. Maintenant disponible à 299,99 $ (SPOT X Jeep Édition Spéciale) et 139,99 $ (SPOT Gen4 Jeep Édition) après le rabais de 50 $ offert en promotion dans le temps des Fêtes.

Couverture mondiale de service SPOT

SPOT offre une couverture satellite étendue, notamment au Canada, aux États-Unis, au Mexique, en Europe, en Australie, en Afrique du Nord et du Sud, dans certaines régions d'Amérique du Sud et d'Asie du Nord-Est, ainsi qu'à des centaines de milliers de kilomètres au large des côtes. Consultez notre carte de couverture pour connaître tous les détails entourant cette couverture mondiale.

Tarification et disponibilité des produits SPOT

Pour connaître les prix détaillés et les points de vente des produits SPOT, y compris les tous les renseignements relatifs aux prix promotionnels du temps des Fêtes et aux forfaits de service, consultez le site FindMeSPOT.ca.

À propos de SPOT :

SPOT LLC, une filiale de Globalstar, Inc. fournit des appareils de communication et de suivi par satellite à prix abordables à des fins de loisirs et professionnelles. Les appareils de messagerie SPOT utilisent à la fois le réseau de satellites GPS et le réseau de satellites Globalstar pour transmettre et recevoir des messages textes et des coordonnées GPS. Depuis 2007, SPOT fournit la tranquillité d'esprit en permettant à ses clients de rester en contact avec leur famille, leurs amis et leurs collègues, de manière totalement autonome par rapport à la couverture cellulaire, et a participé au déclenchement de plus de 7 000 opérations de sauvetage à travers le monde. Pour plus d'informations, visitez le site FindMeSPOT.ca.

Veuillez prendre note que tous les produits SPOT présentés dans ce communiqué de presse sont les produits de SPOT LLC, entreprise qui n’est reliée d’aucune façon à Spot Image de Toulouse en France ou à Spot Image Corporation de Chantilly en Virginie. SPOT Connect est une marque de commerce de Spot LLC. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

