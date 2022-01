La vente de Siltronic à GlobalWafers dans les limbes, l'approbation allemande restant à obtenir

L'approbation par l'Allemagne de la vente du fabricant de puces Siltronic à la société taïwanaise GlobalWafers, une condition essentielle de la transaction, n'a toujours pas été obtenue, moins de trois semaines avant l'expiration du délai fixé, a déclaré Siltronic vendredi.

Le ministère fédéral allemand des affaires économiques et de l'action pour le climat doit approuver la vente de 4,35 milliards d'euros (4,97 milliards de dollars), convenue il y a environ un an, avant le 31 janvier. Sinon, la transaction s'effondrera.

Siltronic et GlobalWafers ont déclaré qu'au cours de récentes discussions avec le ministère, ils n'avaient "reçu aucune information quant à savoir si et dans quelles conditions une autorisation ... pour la reprise publique de Siltronic AG par GlobalWafers peut être délivrée".

Siltronic a déclaré que le ministère n'avait pas non plus "communiqué d'engagements ou de conditions spécifiques, dans lesquels une décision d'autorisation ... pourrait être délivrée."

GlobalWafers a obtenu une participation majoritaire dans Siltronic l'année dernière et espérait initialement que la transaction, qui vise à créer le deuxième plus grand fabricant mondial de plaquettes de silicium de 300 millimètres, serait conclue fin 2021. (1 dollar = 0,8761 euro) (Rapports de Christoph Steitz et Alexander Huebner ; Montage de Cynthia Osterman)