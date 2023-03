Globalworth Real Estate réduit son dividende en raison d'un passage à la perte

Globalworth Real Estate Investments Ltd - investisseur dans l'immobilier en Europe centrale et orientale, avec un accent particulier sur la Pologne et la Roumanie - Le chiffre d'affaires en 2022 augmente de 9,0 % pour atteindre 239,3 millions d'euros, contre 219,4 millions d'euros l'année précédente. Le total des loyers contractés annualisés est en hausse de 2,0 % à 189,2 millions d'euros. Cependant, il passe d'un bénéfice de 62,1 millions d'euros à une perte avant impôts de 11,2 millions d'euros. Globalworth indique que cela est dû à des pertes de réévaluation de 89,5 millions d'euros en 2022, contre seulement 5,7 millions d'euros de pertes de réévaluation en 2021.

Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement est en baisse de 3,2 % à 126,0 millions d'euros, contre 130,2 millions d'euros il y a un an. Déclare qu'il versera aux actionnaires un dividende de 0,27 euro par action pour 2022. Cela représente une baisse de 10 % par rapport au dividende de 0,30 euro de 2021.

Cours actuel de l'action : EUR2.65

Variation sur 12 mois : baisse de 53%

