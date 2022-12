Globalworth Real conclut des facilités d'une valeur de 160 millions d'euros avec Erste

(Alliance News) - Globalworth Real Estate Investments Ltd a déclaré vendredi avoir conclu deux facilités pour un total de 160 millions d'euros avec le fournisseur de services financiers autrichien Erste Group Bank AG.

Globalworth est un investisseur dans l'immobilier en Europe centrale et orientale, avec un accent particulier sur la Pologne et la Roumanie.

L'une des facilités est une facilité de crédit renouvelable non garantie de 50 millions d'euros d'une durée de trois ans "qui a été structurée pour s'aligner de manière générale sur les conditions du programme existant d'obligations à moyen terme en euros de la société et de son FCR syndiqué existant de 215 millions d'euros".

L'autre facilité est un financement de 110 millions d'euros sur 10 ans, garanti par des actifs, du portefeuille logistique/industriel léger de Globalworth en Roumanie.

Mihai Zaharia, responsable des investissements en Roumanie et directeur des marchés des capitaux du groupe chez Globalworth, a déclaré : "La liquidité reste une priorité pour nous, nous sommes donc ravis d'avoir obtenu des capitaux supplémentaires flexibles et engagés à des conditions favorables, malgré l'environnement macroéconomique actuel. Aussi, en réponse et sous réserve des conditions du marché, le groupe peut envisager certaines transactions sur le marché des capitaux, y compris le rachat d'obligations émises ou d'actions dans les prochaines périodes de déclaration."

Vendredi matin, à Londres, les actions Globalworth étaient en hausse de 2,8 % à 4,26 euros chacune.

Par Tom Budszus, journaliste d'Alliance News

