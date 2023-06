Globalworth rachète jusqu'à 100 millions d'euros d'obligations en circulation

Globalworth Real Estate Investments Ltd - investisseur dans l'immobilier en Europe centrale et orientale, en particulier en Pologne et en Roumanie - propose d'acheter jusqu'à 100,0 millions d'euros dans le cadre de ses deux offres publiques d'achat portant sur 550,0 millions d'euros d'obligations à 3,00 % échéant en 2025 et 400,0 millions d'euros d'obligations à 2,95 % échéant en 2026.

Cours actuel de l'action : 2,90 EUR, en baisse de 1,7 % à Londres mercredi

Variation sur 12 mois : en baisse de 46%.

Par Greg Rosenvinge, journaliste à Alliance News

