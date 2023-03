Les actions augmentent après une enquête positive sur le secteur des services en Chine

(Alliance News) - Les actions à Londres ont été appelées à la hausse vendredi, suite à une indication de la force du secteur des services en Chine.

Plus tard dans la journée de vendredi, il y aura également les lectures des PMI des services de l'UE, du Royaume-Uni et des États-Unis.

La croissance du secteur des services en Chine s'est fortement accélérée en février, selon les données finales de l'enquête de vendredi, alors que les affaires ont continué à rebondir après le démantèlement des mesures anti-Covid.

L'indice Caixin des directeurs d'achat de services a atteint 55,0 points en février, contre 52,9 en janvier. En dépassant la marque de 50 points sans changement, il montre que le rythme de la croissance s'est accéléré au cours du mois. Il est également nettement supérieur au consensus de 50,5 cité par FXStreet.

"Les nouvelles affaires globales ont augmenté solidement en février, le taux de croissance étant le plus rapide observé depuis avril 2021. Les membres du panel ont souvent mentionné que l'assouplissement des mesures Covid-19 avait soutenu la reprise de la demande et du nombre de clients", a expliqué Caixin.

L'indice PMI composite - qui pondère les indices des services et de la fabrication - est passé de 51,1 à 54,2. Publié mercredi, l'indice PMI manufacturier de la Chine est passé de 49,2 à 51,6.

Dans l'actualité des entreprises, l'éditeur d'éducation Pearson a augmenté son dividende pour l'ensemble de l'année grâce à de solides résultats financiers. National Grid a déclaré avoir accepté les dispositions de contrôle des prix proposées par Ofgem.

Voici ce que vous devez savoir à l'ouverture du marché de Londres :

----------

MARCHÉS

----------

FTSE 100 : appelé en hausse de 0,3% à 7 966,1

----------

Hang Seng : hausse de 0,9% à 20 618,36

Nikkei 225 : clôture en hausse de 1,6% à 27 927,47

S&P/ASX 200 : clôture en hausse de 0,4% à 7 283,60

----------

DJIA : clôture en hausse de 341,73 points, ou 1,1%, à 33 003,57

S&P 500 : clôture en hausse de 29,96 points, ou 0,8%, à 3 981,35

Nasdaq Composite : clôture en hausse de 83,50 points, ou 0,7%, à 11 462,98

----------

EUR : en hausse à 1,1980 USD (1,0606 USD)

GBP : hausse à 1,1980 USD (1,1949 USD)

USD : en baisse à JPY136.48 (JPY136.15)

Or : en hausse à 1 842,53 USD l'once (1 837,58 USD)

(Brent) : en baisse à 84,50 USD le baril (84,84 USD)

(changements depuis la précédente clôture des actions à Londres)

----------

ÉCONOMIE

----------

Les principaux événements économiques de vendredi restent à venir :

10:00 CET Indice PMI des services de l'UE

11:00 CET Indice des prix à la production de l'UE

08:00 CET Commerce extérieur de l'Allemagne

09:55 CET Indice PMI des services en Allemagne

11:00 GMT Produit intérieur brut de l'Irlande

09:30 GMT Réserves officielles du Royaume-Uni

09:30 GMT PMI services du Royaume-Uni

08:45 EST Discours du président de la Fed américaine d'Atlanta, Raphael Bostic

09:45 EST US services PMI

10:00 EST US ISM services PMI

14:00 CST Intervention de Michelle Bowman, gouverneur de la Réserve fédérale américaine.

----------

La plus forte croissance des prestataires de services irlandais depuis près d'un an a donné un coup de fouet à l'ensemble du secteur privé du pays le mois dernier, l'inflation du coût des intrants atteignant son plus bas niveau depuis 20 mois, selon les résultats d'une enquête publiée vendredi. L'indice d'activité des entreprises de services d'AIB Ireland est passé de 54,1 en janvier à 58,2 points en février, dépassant largement la barre neutre des 50 points qui sépare l'expansion de la contraction. Cela marque deux années consécutives d'amélioration mensuelle dans le secteur des services irlandais, selon les compilateurs de l'indice S&P Global, et c'est la lecture la plus élevée depuis mai de l'année dernière. L'indice composite des directeurs d'achat - qui combine les résultats des enquêtes sur les secteurs des services et de la fabrication - est passé de 52,0 en janvier à 54,5 points en février.

----------

La croissance de la fréquentation des magasins britanniques s'est ralentie en février, la crise du coût de la vie continuant de peser sur la demande des consommateurs. Selon les données de BRC-Sensormatic IQ, la fréquentation totale des magasins au Royaume-Uni a augmenté de 10,4 % en février par rapport à l'année précédente, ce qui représente un ralentissement par rapport à l'augmentation annuelle de 12,5 % enregistrée en janvier. La croissance de la fréquentation en février a également été plus faible que l'augmentation annuelle moyenne sur trois mois de 12,8 %. Helen Dickinson, directrice générale du British Retail Consortium, a déclaré : "La croissance de la fréquentation a ralenti ce mois-ci après le rush des achats de Noël et des soldes de janvier. Certaines personnes font moins de visites alors que le coût de la vie continue de peser avant la hausse des prix de l'énergie en avril. Malgré cela, les rues principales continuent d'afficher la plus grande amélioration par rapport à l'année dernière, lorsque les inquiétudes liées à la Covid ont tenu les gens à l'écart des centres-villes et des centres d'affaires."

----------

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

----------

Deutsche Bank relève Pennon à 'hold' (vendre) - objectif de cours 840 (870) pence

----------

Jefferies relève PPHE Hotels à 'acheter' (conserver) - objectif de cours de 1.600 (1.300) pence.

----------

Berenberg réduit Hunting à 'conserver' (acheter) - objectif de cours de 325 pence.

----------

ENTREPRISES - FTSE 100

----------

L'éditeur d'éducation Pearson a déclaré que ses ventes ont augmenté de 12 % pour atteindre 3,84 milliards de GBP, contre 3,43 milliards de GBP l'année précédente. Le bénéfice avant impôt a presque doublé, passant de 177 millions de GBP à 323 millions de GBP. La société a déclaré un dividende final de 14,9 pence, en hausse par rapport à 14,2 pence. Cela porte le dividende annuel à 21,5 pence, en hausse par rapport à 20,5 pence. En ce qui concerne l'avenir, Pearson a déclaré qu'elle est confiante de réaliser une croissance des ventes sous-jacentes de faible à moyenne à un chiffre en 2023, avec un bénéfice d'exploitation ajusté conforme aux attentes actuelles du marché. "Ces résultats témoignent de la forte dynamique que nous avons construite sur le plan opérationnel et stratégique au cours des 24 derniers mois. Pour une deuxième année consécutive, notre performance financière a dépassé les attentes, et nous avons constaté des progrès dans nos initiatives stratégiques, qui entraînent Pearson dans un nouveau voyage passionnant", a déclaré le directeur général Andy Bird.

----------

La compagnie d'électricité et de gaz National Grid a confirmé qu'elle avait accepté toutes les dispositions de contrôle des prix RIIO-ED2 proposées par l'Ofgem, le régulateur britannique de l'énergie, qui couvre ses activités de National Grid Electricity Distribution pour la période d'avril 2023 à mars 2028. "Ces contrôles des prix accéléreront encore notre livraison de réseaux de distribution d'électricité intelligents et décarbonés au Royaume-Uni, au plus bas coût pour les clients", a déclaré National Grid. Elle a ajouté qu'ils constituent également une partie "importante" de son cadre financier plus large, avec jusqu'à 40 milliards de GBP d'investissements de 2021 à 2026.

----------

ENTREPRISES - FTSE 250

----------

IMI a déclaré que le revenu en 2022 a augmenté de 10 % pour atteindre 2,05 milliards de GBP, contre 1,87 milliard de GBP l'année précédente. Le bénéfice avant impôt a bondi de 13 %, passant de 307 millions de GBP à 346 millions de GBP. Le bénéfice de base par action a augmenté de 15 % pour passer de 92,0 p à 105,5 p. Grâce à ces excellents résultats annuels, la société d'ingénierie a augmenté son dividende pour l'ensemble de l'année, le faisant passer de 23,7 à 25,7p. Le directeur général Roy Twite a déclaré : "Nous avons continué à faire des progrès significatifs en 2022, en réalisant notre troisième année consécutive de croissance des bénéfices et des marges." Pour l'avenir, IMI a déclaré que, sur la base des conditions actuelles du marché, il s'attendait à ce que le BPA ajusté de l'année 2023 soit d'environ 111p.

----------

Murray International a déclaré que sa valeur nette d'inventaire par action au 31 décembre était en hausse de 4,3 % à 1 293,3 pence, contre 1 240,3 pence un an plus tôt. Le rendement total de la VNI 2022 du trust basé à Édimbourg s'est élevé à 8,8 % contre 7,3 % pour son indice de référence. Pour l'avenir, Murray International s'attend à ce que les difficultés macroéconomiques "profondément enracinées" se poursuivent. "Rarement les perspectives économiques ont semblé aussi incertaines", a-t-elle ajouté. Séparément, vendredi, Murray a demandé aux actionnaires d'approuver la subdivision de ses actions ordinaires de 25 pence chacune en cinq nouvelles actions de 5 pence chacune. "La subdivision est destinée à aider les épargnants mensuels et ceux qui réinvestissent leurs dividendes ou cherchent à investir de plus petits montants, et à améliorer la liquidité et la négociabilité des actions de la société", a expliqué la société. Elle tiendra son assemblée générale annuelle le 21 avril.

----------

AUTRES SOCIÉTÉS

----------

Globalworth Real Estate Investments a déclaré que ses revenus en 2022 ont atteint 239,3 millions d'euros, contre 219,4 millions d'euros un an plus tôt. Cependant, l'investisseur immobilier a basculé dans une perte avant impôts de 11,2 millions d'euros, contre un bénéfice de 62,1 millions d'euros. La société a expliqué que cela était dû à des pertes de réévaluation de 89,5 millions d'euros en 2022, par rapport aux 5,7 millions d'euros de pertes de réévaluation en 2021. Globalworth a annoncé qu'elle versera aux actionnaires un dividende de 0,27 euro par action pour 2022. Ce montant est en baisse par rapport au dividende de 0,30 euro de 2021.

----------

Par Sophie Rose, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.