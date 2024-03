Globalworth Real Estate Investments Limited est une société immobilière. La société est principalement engagée dans des activités immobilières, comprenant des bureaux, des immeubles à usage mixte, industriels et résidentiels, ainsi que des services de gestion immobilière, dans deux zones géographiques, telles que la Roumanie et la Pologne. Elle acquiert, développe et gère des actifs immobiliers commerciaux, principalement dans le secteur des bureaux. Ses segments comprennent les bureaux, les immeubles résidentiels, les immeubles à usage mixte et les autres. Le secteur des bureaux acquiert, développe, loue et gère des bureaux et des espaces. Le secteur résidentiel construit, acquiert, développe et loue des appartements. Le segment High Street Mixed-use et le segment Other acquièrent, développent, louent et gèrent des espaces industriels et des bureaux d'entreprise. La société possède une cinquantaine d'immeubles de bureaux de classe A situés dans leurs sous-marchés respectifs. Son portefeuille comprend également divers investissements, principalement dans des immeubles à usage mixte (bureaux/commerces) ainsi que dans des immeubles de logistique et d'industrie légère.

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial