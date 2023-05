Globant S.A. : Piper Sandler favorable sur le dossier

Données financières USD EUR CA 2023 2 076 M - 1 928 M Résultat net 2023 179 M - 166 M Tréso. nette 2023 411 M - 381 M PER 2023 36,8x Rendement 2023 - Capitalisation 6 411 M 6 411 M 5 954 M VE / CA 2023 2,89x VE / CA 2024 2,31x Nbr Employés 27 122 Flottant 96,3% Graphique GLOBANT S.A. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique GLOBANT S.A. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 12 Dernier Cours de Clôture 151,66 $ Objectif de cours Moyen 205,00 $ Ecart / Objectif Moyen 35,2% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Martín Migoya Chairman & Chief Executive Officer Juan Ignacio Urthiague Chief Financial Officer Diego Tartara Chief Technology Officer Sebastian Arriada Chief Information Officer Patricia Pomies Chief Operating Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) GLOBANT S.A. -9.81% 6 411 ACCENTURE PLC 7.74% 181 553 TATA CONSULTANCY SERVICES LTD. -1.75% 141 480 SIEMENS AG 21.68% 134 614 IBM -10.77% 114 550 AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. -10.42% 88 999