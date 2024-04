Viceroy Research a révélé mardi une position courte sur l'assureur-vie Globe Life, qui devient ainsi la cible d'une deuxième attaque de vendeurs à découvert en l'espace d'un mois.

Le vendeur à découvert a déclaré avoir mené une enquête approfondie sur la société et sa filiale American Income Life (AIL), et a conclu que "les tactiques de vente frauduleuses, malhonnêtes et trompeuses sont au cœur des activités d'AIL".

Globe Life n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters. Ses actions, qui avaient chuté de 10 % avant la cloche, étaient en baisse de 1,5 % à 76,90 $ dans les premiers échanges.

L'analyse financière de Viceroy a révélé des problèmes structurels de flux de trésorerie, des risques croissants de classification erronée des employés et des accords avec des réassureurs étrangers pour fournir à Globe Life des liquidités contre des actifs dépréciés.

Reuters n'a pas pu vérifier de manière indépendante le contenu du rapport.

Fuzzy Panda Research a également révélé une position courte sur Globe Life au début du mois, alléguant de multiples cas de fraude à l'assurance.

Selon Ortex, les paris sur Globe Life ont rapporté 131,3 millions de dollars de bénéfices aux vendeurs à découvert cette année. Les données montrent que les profits ont atteint un sommet de 205 millions de dollars le 11 avril, le jour où Fuzzy Panda a publié son rapport.

Le rapport indiquait que Fuzzy Panda avait découvert "de nombreuses allégations de fraude à l'assurance ignorées par la direction bien qu'évidentes et signalées des centaines de fois", y compris des polices souscrites pour des personnes décédées ou fictives.

Globe Life a nié ces allégations, déclarant que "l'analyse de Fuzzy Panda Research caractérise mal les faits et utilise des affirmations non fondées et des conjectures pour présenter une image globale de Globe Life qui est délibérément fausse".

Fuzzy Panda a également affirmé que les vendeurs de polices d'assurance tiers connus pour avoir commis des fraudes à l'assurance ont contribué à plus de 60 % des nouvelles affaires de l'unité AIL de Globe Life, qui ont représenté près de la moitié des marges de souscription totales l'année dernière.

Les vendeurs à découvert gagnent de l'argent en vendant des titres empruntés à un prix élevé et en les rachetant moins cher, profitant ainsi de la différence.