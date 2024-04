Globe Life a enregistré une hausse de son bénéfice au premier trimestre lundi, l'assureur ayant bénéficié d'un rendement élevé de ses placements et de ses activités de souscription.

Le secteur de l'assurance, connu pour sa résistance aux ralentissements économiques, maintient une demande stable de polices, les dépenses des entreprises et des gouvernements en matière d'assurance restant stables.

Le total des primes de Globe Life a augmenté pour atteindre 1,15 milliard de dollars au premier trimestre, contre 1,10 milliard de dollars l'année précédente.

D'autre part, l'essor des marchés boursiers a augmenté les revenus d'investissement des assureurs, qui diversifient une partie de leurs liquidités dans différentes catégories d'actifs.

Le revenu net d'investissement de Globe Life pour le trimestre a augmenté d'environ 10 % pour atteindre 282,6 millions de dollars.

Le bénéfice d'exploitation net de la société pour le trimestre clos le 31 mars s'est élevé à 2,78 $ par action, contre 2,53 $ par action pour le trimestre de l'année précédente.

Globe Life prévoit que son bénéfice d'exploitation pour l'année se situera entre 11,50 et 12,00 dollars par action. L'assureur prévoit en outre de reprendre ses rachats d'actions une fois que la période d'interdiction liée à une acquisition potentielle aura pris fin au premier trimestre.

Au début du mois, Fuzzy Panda Research a révélé une position courte sur la société, citant de nombreux cas de fraude à l'assurance, ce qui a conduit les actions de Globe Life à leur plus bas niveau depuis plus de dix ans.

Globe Life a nié les allégations, déclarant que "l'analyse du vendeur à découvert par Fuzzy Panda Research interprète mal les faits et utilise des affirmations non fondées et des conjectures pour présenter une image globale de Globe Life qui est délibérément fausse".