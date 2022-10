Les fonds mondiaux sont prometteurs en matière d'infrastructures en Asie du Sud-Est

Les sociétés de rachat et les gestionnaires d'actifs s'intéressent à des milliards de dollars d'actifs d'infrastructure en Asie du Sud-Est, attirés par les perspectives de croissance et les rendements stables à long terme du secteur, selon les banquiers et les analystes.

Le volume des opérations de fusion et d'acquisition est en hausse dans le secteur depuis le début de l'année, selon les données, et un pipeline sain d'opérations pourrait faire de l'Asie du Sud-Est un rare point lumineux pour les fonds mondiaux qui se débattent avec la hausse des coûts financiers et l'effondrement des marchés.

Le secteur regorge également d'actifs potentiellement disponibles, après un boom du développement des infrastructures alimenté par une croissance économique rapide.

Les opérateurs de télécommunications, dont PLDT aux Philippines et les transporteurs indonésiens, aux prises avec des marges serrées et des dettes lourdes, ont réalisé des transactions de vente et de cession-bail pour des milliers de tours de téléphonie cellulaire.

"L'Asie du Sud-Est est un marché très recherché étant donné les perspectives de croissance convaincantes des actifs d'infrastructure", a déclaré Ee-Ching Tay, responsable de la banque d'investissement pour l'Asie du Sud-Est chez Barclays.

Environ 210 transactions ciblant le secteur industriel et des télécommunications de l'Asie du Sud-Est ont été annoncées jusqu'à présent cette année, dépassant les 184 de la même période l'année précédente, selon les données de Refinitiv, ce qui contraste avec une baisse de 9 % dans tous les secteurs de la région, bien que la valeur des transactions dans le secteur ait diminué.

L'année dernière a été une année record pour le secteur, avec quelques transactions spectaculaires, et les analystes disent que le pipeline à court terme est solide.

Les possibilités comprennent l'activité de centre de données de la société malaisienne Time Dotcom Bhd, qui a attiré des offres de DigitalBridge Group et de la société américaine de centres de données Equinix et qui pourrait être évaluée à environ 600 millions de dollars, selon des sources bien informées.

Les sources ont refusé d'être nommées car les discussions sont confidentielles.

DigitalBridge s'est refusé à tout commentaire, tandis qu'Equinix et Time Dotcom n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Dans une autre transaction qui pourrait valoir jusqu'à 3 milliards de dollars, des sources familières avec l'affaire ont dit à Reuters la semaine dernière que les fonds de pension et les sociétés de rachat canadiens sont parmi les prétendants potentiels pour une entreprise de routes à péage mise en vente par CVC Capital Partners et son partenaire coté à Hong Kong avec des actifs en Indonésie et en Chine.

"Les actifs d'infrastructure sont généralement soutenus par des contrats à long terme, offrant une certitude des flux de trésorerie, ce qui leur permet d'attirer la dette à un ratio élevé pour améliorer les rendements pour les investisseurs", a déclaré Gilles Pascual, qui dirige les activités d'EY dans les secteurs de l'énergie et des services publics en Asie du Sud-Est.

La région, avec sa croissance économique relativement résiliente, a attiré l'intérêt contrairement à d'autres endroits qui font face à des ralentissements et même à une récession alors que les responsables politiques luttent contre l'inflation.

L'Indonésie, la plus grande économie de la région, a annoncé une croissance du produit intérieur brut de 5,4 % en avril-juin par rapport à l'année précédente, la plus rapide en un an, tandis que le Vietnam a connu une croissance de 13,7 % au troisième trimestre, son rythme le plus rapide depuis des décennies.

En revanche, le FMI estime la croissance économique globale de l'Asie à 4,2 % cette année.

"Des moteurs structurels favorables tels que les réformes du marché local et l'urbanisation et la consommation croissantes" ont également favorisé la croissance rapide des opportunités d'investissement ces dernières années, a déclaré Michael De Guzman, un directeur général de l'équipe infrastructure de KKR.

Les analystes ont averti, dans le même temps, que les risques réglementaires et autres subsistaient, ce qui obligeait les investisseurs à faire preuve de discernement.

"Les marchés incapables de proposer un bon pipeline de projets ou le manque de clarté réglementaire et législative peuvent entraver la capacité d'attirer des capitaux institutionnels", a déclaré Sharad Somani, responsable du conseil en infrastructure de KPMG pour la région Asie-Pacifique.

Cependant, de nombreux signes montrent que les fonds mondiaux sont engagés dans le secteur.

KKR a déclaré le mois dernier qu'il avait levé plus de 4 milliards de dollars pour son dernier fonds d'infrastructure en Asie, dépassant les 3,8 milliards de dollars levés pour son premier fonds Asie-Pacifique, qui a achevé sa collecte en 2021 et avait été le plus grand fonds de ce type dans la région.

Un certain nombre de grosses opérations de fusion et d'acquisition ont déjà été scellées ces derniers mois, notamment des transactions record aux Philippines.

En avril, Edotco, l'unité de tours sans fil de la société malaisienne Axita, et EdgePoint Infrastructure ont convenu d'acheter des milliers de tours cellulaires et l'infrastructure connexe de PLDT pour 77 milliards de pesos philippins (1,35 milliard de dollars).

Globe Telecom, le rival de PLDT, a conclu le mois dernier un accord séparé de vente et de cession-bail pour des milliers de ses tours avec Frontier Towers, soutenu par KKR, et les véhicules d'investissement associés de la société américaine d'investissement alternatif Stonepeak. (Reportage d'Anshuman Daga et Yantoultra Ngui ; édition de Sumeet Chatterjee et Edmund Klamann)