Globex : Brève mise à jour

ROUYN-NORANDA, Québec, 22 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX – Bourse de Toronto, G1MN – Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Tradegate, Lang & Schwarz et GLBXF – International OTCQX aux É.-U.) souhaite informer ses actionnaires des nouvelles suivantes :

Globex a retenu les services de Novatem afin de réaliser un levé aéromagnétique détaillé (lignes espacées aux 25 mètres) au-dessus de son imposante propriété aurifère Rivière Opinaca, localisée dans le prolongement sud-ouest de la découverte aurifère d’Azimut. La propriété, qui couvre 13 kilomètres des unités stratigraphiques hôtes de la découverte aurifère d’Elmer, totalise 65 titres miniers et 3 431 ha incluant 4 cellules séparés au nord, faisant en sorte que l’ensemble des titres de Globex borde également, au sud et au nord-ouest, la cible aurifère K2 que Dios vient juste de forer.

Assujettie à l’approbation du tribunal, Globex a fait l’acquisition d’une carrière de silice dans le canton de Wyse en Ontario, près de la frontière Québec-Ontario, à l’ouest de la Ville de Témiscaming au Québec. Inclus dans l’achat, un éventail de gerbeurs, deux maisons mobiles de 43 pieds, une grande pelle hydraulique, un générateur ainsi que d’autres équipements divers. La propriété présente une importante ressource historique de haute teneur en silice avoisinant les +98% SiO 2.

Globex a optionné la propriété de nickel, cuivre et cobalt Lac Suzanne Nord à Enertourbe Inc. La propriété comprend 3 regroupements de titres miniers totalisant 23 titres miniers (1 278 ha). Plusieurs indices de sulfures contenant du nickel, du cuivre et du cobalt se retrouvent sur chacun des regroupements.

Nous avons également signé un certain nombre d’ententes confidentielles (CA) pour lesquelles les compagnies ont entrepris le processus d’audit interne de certaines des propriétés de Globex. L’étude des données qui ont été transmises aux parties intéressées se poursuit.

Le prix des métaux est en continuelle augmentation particulièrement en ce qui concerne l’or, le cuivre et le zinc. L’augmentation du prix du zinc se reflète dans l’augmentation des paiements de la part de Nyrstar pour les opérations sur notre propriété à redevance Mid-Tennessee. Les paiements ont passées au-dessus des $100 000 par mois et pourraient continuer d’augmenter avec la montée du prix du zinc.

Globex a présentement une solide situation financière composée de liquidités et d’actions de d’autres compagnies, aucune dette, est propriétaire de 190 propriétés et ne compte que cinquante-cinq millions d’actions ordinaires émises et en circulation. Les revenus d’options se continuent. Tres-Or, par exemple, a confirmé que le paiement d'option de 200 000 $ sur la propriété aurifère Fontana sera effectué par le 11 janvier 2021.

Plusieurs compagnies effectuent des travaux sur les propriétés à redevances de Globex incluant, O3 sur les propriétés Nordeau East et West, localisées à l’est de Val-d’Or, Québec, Tres-Or et Kiboko sur la propriété aurifère optionnée de Fontana, Ressources Renforth complète présentement une première phase de forage de 7 000 mètres sur un programme totalisant 15 000 m sur la propriété aurifère à redevance Parbec, Ressources minières Radisson est en forage sur les zones aurifères, des titres miniers adjacents, plongeant vers la propriété à redevance de Globex Mine d’or Kewagama, Ressources Excellon complète un programme de 14 forages sur la propriété optionnée Silver City en Saxe, en Allemagne, Starr Peak entreprend un levé magnétique sur notre propriété de métaux de base à redevance Normétal/Normetmar ainsi que de l’échantillonnage de surface sur nos propriétés aurifères à redevance Rousseau et Lac Turgeon, BMEX est en forage sur la propriété aurifère à redevance Tut, la société Ressources Eros entreprend les demandes de permis et des travaux d’ingénieries afin d’avancer la propriété aurifère et argentifère Bell Mountain vers la production, Ressources Nippon Dragon a débuté les opérations souterraines sur le dépôt aurifère Rocmec 1, propriété à redevance de Globex, la société Maganese X Energy complète un programme de 28 forages totalisant 4 509 mètres sur la propriété à redevance de Globex Battery Hill Manganese, pour ne nommer que ceux-ci.

Chez Globex, nous nous sommes également concentré à faire l’acquisition et à accroître la compréhension du potentiel de différentes propriétés avancées en y complétant, pour plusieurs projets, une modélisation 3D incluant les propriétés suivantes : Mine d’or Francoeur, Mine polymétallique Vauze, Mine d’or Ramp, Mine d’or Wrightbar, Zones aurifères de la propriété Tarmac, Mine Standard Gold, Mine d’or Lac Fortune, Mine d’or Blackcliff (en partenariat avec Ressources Altai), pour ne nommer que ceux-ci.

Nous avons effectué des levés magnétiques détaillés aéroportés sur les propriétés Mines d’or Francoeur/Arntfield/Lac Fortune, Mine d’or Silidor/New Marlon, Mine Standard Gold, Mine d’or Blackcliff (en partenariat avec Ressources Altai), Laguerre/Knutson, ainsi que sur les propriétés Courville, Venus, Randall et Napping Dwarf et aussi sur notre projet de lithium McNeely. Novatem a été retenu pour poursuivre les levés sur plusieurs autres propriétés de Globex débutant au tournant du nouvel an.

Ce communiqué de presse a été rédigé par Jack Stoch, géo., Président et chef de la direction chez Globex en sa capacité de « personne qualifiée » conformément au Règlement 43-101.

