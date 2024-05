Énoncés prospectifs : Outre des données historiques, le présent communiqué de presse peut contenir certains « énoncés prospectifs ». Ces énoncés peuvent comporter un certain nombre de risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le niveau d'activité et le rendement diffèrent de façon importante des attentes et des projections d'Entreprises minières Globex inc. (« Globex »). Il n'est pas possible de garantir que les événements prévus dans les énoncés prospectifs se produiront ni, s'ils le font, quels avantages Globex en tirera. Une analyse plus détaillée des risques figure dans la notice annuelle déposée par Globex sur SEDAR à www.sedar.com.

ciel ouvert à haut tonnage et à basse teneur en plus de maintenir la possibilité d'y exploiter une mine souterraine à haute teneur plus conventionnelle telle que recherchée par le passé. Les présents travaux entrepris par Emperor, afin de délimiter ce type de dépôt aurifère, consistent entres autres à effectuer de nouveaux forages, réinterpréter et réanalyser le data et analyser certains des forages historiques que Globex a pris soin de conserver. C'est pour de pareils occasions que Globex a conservé plusieurs carottes de forages provenant de ses différentes propriétés.

