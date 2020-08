Globex Mining Enterprises : Entreprises Minières Globex Finalise la Vente de Deux autres Propriétés

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Entreprises minières Globex inc.

54 631 852 actions ordinaires en circulation

Le 25 août 2020

Entreprises Minières Globex Finalise la Vente

de Deux autres Propriétés

Rouyn-Noranda, Québec, Canada. ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX - Bourse de Toronto, G1MN - Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Tradegate, Lang & Schwarz et GLBXF - International OTCQX aux É.-U.)est heureuse d'annoncer aux actionnaires la vente de deux autres propriétés.

Dans un premier temps, Globex a vendu 100% des intérêts de 16 fractions de cellules de la propriété Sigma East, localisée à l'est de la mine Sigma et 1 fraction de cellule correspondant à la propriété Sigma 2, à Eldorado Gold Québec Inc., une filiale d'Eldorado Gold Corporation (ELD-TSX), pour un seul versement en argent au montant de 1 606 000 $ CA. Les données historiques de forage montrent des intersections aurifères erratiques sur plusieurs de ces cellules.

En second lieu, Globex a vendu six (6) cellules dans le camp minier de Windfall à Minière Osisko Inc. (OSK-TSX). Une des cellules du secteur de Windfall est localisée dans l'extension latérale vers l'est du dépôt aurifère Windfall d'Osisko, trois autres cellules sont localisées plus loin au sud-est à l'extérieur de la structure principale et les deux autres cellules sont localisées à proximité et dans l'extension sud-ouest du dépôt aurifère Black Dog. En échange pour ces cellules, Osisko a versé à Globex un montant en argent de 100 000 $. Globex a gardé une redevance brute sur les métaux (GMR) de deux pour cents (2%) sur les cellules.

Combinées, les ventes de ces deux propriétés augmentent la trésorerie de Globex d'un montant de 1 706 000 $ de sorte qu'en date d'aujourd'hui, Globex a dans ses coffres des avoirs en argent et en actions d'une valeur approximative de dix millions de dollars. Globex n'a aucune dette et l'entreprise est propriétaire de tous ses actifs incluant 188 propriétés d'exploration, plusieurs redevances minières ainsi que des biens immobiliers. (Remarque : les actions d'Electric Royalties Ltd., de Troilus Gold Corp. et de Starr Peak Exploration reçues, dans le cadre des transactions annoncées respectivement le 13 juillet 2020, le 21 juillet 2020 et le 12 août 2020, sont soumises à la période de rétention habituelle de quatre mois.).