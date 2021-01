Globex Mining Enterprises : January 2021 12/01/2021 | 16:30 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Une réserve de propriétés Exploration - Diversification - Production - Redevances TSX: GMX - OTCQX: GLBXF - FSE: G1MN Janvier 2021 Énoncés prospectifs l'exception des informations historiques, cette présentation peut contenir certains «énoncés prospectifs». Ces déclarations peuvent impliquer un certain nombre de risques et d'incertitudes connus et inconnus et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le niveau d'activité et la performance soient sensiblement différents des attentes et projections de Globex. Aucune assurance ne peut être donnée anticipés par les informations prospectives se produiront ou se produiront, ou si l'un d'entre eux le fait, quels bénéfices Globex en retirera-t-il. Une analyse détaillée des facteurs de risque relatifs à Globex est disponible dans la notice annuelle de Globex, disponible sur www.sedar.com et sur le site Web de la Société à www.globexmining.com. Les références à des réserves ou à des ressources si le Règlement 43-101 ou JORC est conforme seront indiquées comme telles. Si ce n'est pas indiqué, ils sont historiques et n'ont pas été vérifiés par le personnel professionnel de Globex et ne devraient pas être invoqués. GMX (TSX) - GLBXF (OTCQX International) - G1MN (Frankfurt) Exploration - Diversification - Minier - Royautés | 2 MISEZ SUR LA VALEUR GMX (TSX) - GLBXF (OTCQX International) - G1MN (Frankfurt) Exploration - Diversification - Minier - Royautés | 3 Modèle d'affaires MÉTAUX DE BASE (POLYMÉTALLIQUE) Cuivre • Zinc • Plomb, Nickel • Or • Argent MÉTAUX ET MINÉRAUX SPÉCIALISÉE Manganèse • Terres rares Antimoine •Fer • Feldspath Titane• Lithium • Talc Molybdène • Cobalt MgO • Bismuth • Silice

Scandium

MÉTAUX PRÉCIEUX Or• Argent • Platine Palladium PROPRIÉTÉS REDEVANCES, VENTES ET OPTIONS Or • Argent • Cuivre Zinc • Lithium • Silice Manganèse • Feldspath Actif diversifié Faible risque politique - axé sur l'Est du Canada, l'Allemagne et les États-Unis. Revenus provenant des redevances, des options et des coentreprises Aucune dette GMX (TSX) - GLBXF (OTCQX International) - G1MN (Frankfurt) Exploration - Diversification - Minier - Royautés | 4 Modèle d'affaires Réserve / incubateur de propriétés minérales  Spécialisé dans les acquisitions  Amélioration des actifs grâce à l'exploration et à l'apport intellectuel  Revenus au moyen d'options, de ventes et de redevances Revenus = moins de dilution des actions, augmentation des dépenses d'exploration, diminution des risques pour les actionnaires, évitement de la dette Augmentation de la valeur du portefeuille immobilier GMX (TSX) - GLBXF (OTCQX International) - G1MN (Frankfurt) Exploration - Diversification - Minier - Royautés | 5 Nombre total d'acquisitions de projets et redevances par année Number of Royalties Projects Sold in 2020 186 7 191 189 Number of Projects 160 162 146 121 129 129 113 108 102 76 80 80 69 69 60 56 49 40 45 49 35 36 39 39 35 31 33 29 24 16 19 20 21 10 10 8 1 3 6 6 GMX (TSX) - GLBXF (OTCQX International) - G1MN (Frankfurt) Exploration - Diversification - Minier - Royautés | 6 Profil de Globex Rouyn-Noranda Montreal Toronto GLOBEX - LES BASES Historique de la dilution minimale des actions  # actions en circulation 55 004 417 (aucune consolidation) Actions, entièrement diluées 57 834 417

11,03 % détenues par la direction

Conseil professional et management (3 géologues principaux, 1 comptable minier et 1 professionnel principal des finances)  Inscriptions GMX (Canada) Bourse de Toronto G1MN (Allemagne) Bourse de Francfort (Francfort, Stuttgart, Berlin,Munich, Tradegate and Lang & Schwarz) GLBXF (E.U.) OTCQX International GMX (TSX) - GLBXF (OTCQX International) - G1MN (Frankfurt) Exploration - Diversification - Minier - Royautés | 7 Direction et directeurs  Jack Stoch Président et chef de la direction - + 40 ans d'expérience P.Geo, Directeur Accrédité Ian Atkinson Directeur - + 40 ans d'expérience, P.Geo, M.Sc., A.K.C., D.I.C. Actuellement Directeur Kinross, jusqu'en 2015 Président Centerra Gold Anciens postes supérieurs: Hecla, Battle Mountain Gold, Hemlo Gold Mines, Groupe Noranda  Johannes Directeur - International Financial Professional, Président NS Gold Corp. H.C. Van Hoff Autres postes de haute direction - Président et premier dirigeant Soros Funds Ltd., PVF Pension Funds, Paribas Capital Markets, Bankers Trust. Rôles inclus: Manager, Senior Risk Manager, Directeur adjoint des Global Equity Derivations, Directeur général, M & A Arbitrage, arbitrage de produits dérivés et Capital Investments.  Dianne Stoch Directeur - Directeur accrédité Retraitée. A occupé plus de 30 ans en tant que directeur financier et sécrétaire général de Globex. Auparavant analyste et planificateur de revenus - Noranda Mines depuis 18+ ans  Chris Bryan Directeur - géologue retraité et analyste minier. Auparavant vice-président, directeur et gestionnaire de portefeuille Bolton Tremblay. Analyste minier / Gestionnaire de portefeuille Caisse de Dépôt Placement Québec GMX (TSX) - GLBXF (OTCQX International) - G1MN (Frankfurt) Exploration - Diversification - Minier - Royautés | 8 Actifs minéraux diversifiés Nombreuses propriétés et redevances Les actifs comprennent plus de 40 anciennes mines 191 Projets 96 Métaux précieux • Or, argent, platine, palladium 60 Métaux de base (polymétallique) • Cuivre, zinc, plomb, nickel (or, argent) Métaux et minéraux spécialisés 35 • Talc, fer, lithium, béryl, MgO, manganèse, mica, molybdène, terres rares, titane, silice, bismuth, cobalt pyrophyllite, vanadium, antimoine, feldspath, scandium, diamant 69 Redevances 3 Options actives • Paiement en espèces • Partager les paiements • Dépenses d'exploration et de développement • Redevance brute de métaux 54 Ressources historiques ou NI 43-101 Note: Certaines propriétés ont été combinées en raison de la proximité ou du jalonnement intercalaire GMX (TSX) - GLBXF (OTCQX International) - G1MN (Frankfurt) Exploration - Diversification - Minier - Royautés | 9 Avoirs minéraux diversifiés Abitibi Ceinture géologique Québec- Ontario Janvier 2021 GMX (TSX) - GLBXF (OTCQX International) - G1MN (Frankfurt) Exploration - Diversification - Minier - Royautés | 10 Critères d'acquisition de propriétés PROPRIÉTÉS GLOBEX Toutes les propriétés GLOBEX possèdent un ou plusieurs attributs clés : Ressource historique ou NI 43-101

43-101 Intersections de forage d'intérêt économique

Production antérieure

Indices minéralisés ou cibles de forage

géophysique, géochimique, géologique

Emplacement sur les principales structures de localisation du minerai ou dans des camps miniers prolifiques

ex. Faille Cadillac, Faille Porcupine-Destor, Noranda, Val d'Or, Joutel, Malartic, Chibougamau et les camps miniers Timmins, etc.

GMX (TSX) - GLBXF (OTCQX International) - G1MN (Frankfurt) Exploration - Diversification - Minier - Royautés | 11 Croissance - Exemples récents Acquérir des actifs diversifiés à fort potentiel Mines Francoeur - Arntfield MONTALEMBERT DALHOUSIE PROJETS ÉNERGÉTIQUES Manganèse et vanadium - Mines aurifères Francoeur/ Valeurs d'or de très haute teneur Zones Cu-Ni multiples Arntfield/Lac Fortune en surface dans la région de plus de 6 km de longueur Nouveau-Brunswick et Québec Waswanipi TURNER FALLS DEVIL'S PIKE SPODUMÈNE SCANDIUM Ressource aurifère présumée Propriété de terres rares de Quatre projets de lithium Scandium / Terres rares de 100 000 onces, haute qualité au Québec Propriété au Québec Nouveau-Brunswick GMX (TSX) - GLBXF (OTCQX International) - G1MN (Frankfurt) Exploration - Diversification - Minier - Royautés | 12 Potentiel de production Mid Tennessee Royalty Magusi Deposit REVENUE DE PRODUCTION Mid Tennessee Zinc (Nyrstar) (Redevances) L'extraction et le traitement de la production ont débuté en mai 2017 $0.90 à $1.099 US/lb Zn - 1% Redevance brute sur les métaux POTENTIEL À MOYEN TERME Rocmec1 (Russian Kid) Mine D'Or, Québec Début du dévelopment souterrain de la mine d'or Rocmec1, situé à l'ouest de Rouyn-Noranda par Nippon Dragon. Ressources mesurées et indiquées de 570 000t titrant 6,32 g/t Au (119 000 oz Au). Ressources inférées de 1 512 400t titrant 7,4 g/t Au (359 600 oz Au). Authier Lithium (Sayona Mining) (Redevances) Étude de faisabilité définitive faite. Durée de vie initiale da la mine +14 ans définie, IRR 33%, 31 000 m forés, ressources 20,94 Mt. Approbation prévue en 2021? Fayolle Gold Deposit, Quebec Calculé en utilisant 1300 $ US/oz Au, 111 010 oz Au Production potentielle Automne 2021, Globex 2% NSR Bell Mountain Au, Ag Eros Resources étudie la mise en production de notre gisement Au, Ag au Nevada. Globex détient une redevance anticipée et une redevance brute en métal de 3%. Fosse à ciel ouvert. Technique de lixiviation en tas. Début de la construction probablement en 2021. Dépôt Magusi Cu, Zn, Au, Ag Scénario de production complété par un tiers Chemin, énergie éléctrique, etc. en place. Portail de la rampe débuté. Exploration

Par Entreprises minières Globex inc.. Par Renforth, Tres-Or, Corp. Métaux précieux du Québec, Nyrstar, Eldorado Gold Lamaque, Rogue Resources, O3 Resources, Great Thunder, Manganese X Energy, Galway Metals, Opawica, EnerSpar Corp., Vanadium One Energy, Sayona Mining, Pershimex/Dundee Precious Metals, Minières Osisko, Ressources Falco, Ressources minières Radisson, Eros Resources, etc.

GMX (TSX) - GLBXF (OTCQX International) - G1MN (Frankfurt) Exploration - Diversification - Minier - Royautés | 13 Mines Middle Tennessee, É.U. Commodité Réserves Réserves Réserves Réserves prouvées 2017 probables 2017 totales 2017 (Mt) 0,28 3,18 3,46 Zn (%) 3,30 3,30 3,30 Ressources Ressources Ressources minérales Ressources Ressources Commodité minérales minérales mesurées / minérales mesurées 2017 indiquées 2017 indiquées 2017 présumées 2017 (Mt) 0,28 3,86 4,41 16,35 Zn (%) 3,70 3,50 3,50 3,40 3 Mines

Gordonville Elmwood Cumberland

Projet Stonewall

En fonctionnement depuis plus de 50 ans

Démarrage mai 2017

Vie de la mine +++ 20 ans

 Moyenne annuelle anticipée 50 000 t de concentré de zinc

Moyenne annuelle anticipée 50 000 t de concentré de zinc Au-dessus de $ 1,10 US/lb de zinc, Globex a une redevance brute de 1,4% sur les métaux

de $ 1,10 US/lb de zinc, Globex a une redevance brute de 1,4% sur les métaux Les stocks du marché de Londres sont très bas GMX (TSX) - GLBXF (OTCQX International) - G1MN (Frankfurt) Exploration - Diversification - Minier - Royautés | 14 Authier - Projet de Lithium (Royauté), Québec Opération de mine par fosse à ciel ouvert  Ressources mesurées, indiquées et inférées 20 940 000t @ 1,01% Li20  Méthode de minage simple Opération pelles et camions bennes  Coût de production compétitif CAD $460 /tonne US $675/tonne coût des opérations  Capex du développement de $89,9 M  Durée de la production - 14 années 115 000 t/an 6% concentré de Li20 Sayona Mining Limited Investor Presentation (see disclaimer) Large, épais dépôt tabulaire

DP ratio stérile vs minerai 6,95:1

Approbation prévue en 2021? GMX (TSX) - GLBXF (OTCQX International) - G1MN (Frankfurt) Exploration - Diversification - Minier - Royautés | 15 Production Historique Propriétés à redevances Secteur Chibougamau, Québec 5 anciennes mines cuivre et or

3 extensions sous les des mines de cuivre et or

2 dépôts non exploités (1 Cu/Zn et 1 Au/Zn/Ag)

Mont Sorcier +634.1 millions tonnes, dépôts de Fer, Titane, Vanadium

Valeur actuelle nette de 1,7 milliards, concentré à 65% Fe et 0,6% V 2 O 5 Redevance brute sur les métaux de 1% sur le fer à Globex

Redevance brute sur les métaux de 2% sur le fer et le Vanadium à Mines indépendantes Chibougamau

Valeur actuelle nette de 1,7 milliards, concentré à 65% Fe et 0,6% V O Redevance brute sur les métaux de 1% sur le fer à Globex Redevance brute sur les métaux de 2% sur le fer et le Vanadium à Mines indépendantes Chibougamau Plusieurs cibles prêtes à forer

Royauté de Globex est de 3% GMR 47,6 Millions T. Cuivre et Or GMX (TSX) - GLBXF (OTCQX International) - G1MN (Frankfurt) Exploration - Diversification - Minier - Royautés | 16 Propriétés à redevances Secteur Chibougamau, Québec Intersections significatives polymétalliques (Au,Zn,Ag) Forages de surface historiques Porpriété Berrigan 32G16 Hole # From To Interval % Zn % Cu Au g/t Ag g/t A-005 131.4 m 140.2 m 8.8 m 5.70% 6.96 g/t A-010 97.3 m 105.2 m 7.9 m 4.43% 4.94 g/t 25.36 g/t A-016 18.9 m 21.2 m 2.3 m 1.51% 6.43 g/t 76.2 m 77.7 m 1.5 m 3.45% 8.91 g/t A-061 91.6 m 100.6 m 9.0 m 3.76% 0.16% 3.00 g/t 17.24 g/t 107.1 m 115.7 m 8.6 m 6.15% 0.17% 8.14 g/t 39.70 g/t A-062 59.3 m 61.1 m 1.8 m 6.92% 4.62 g/t 17.14 g/t A-063 113.7 m 114.3 m 0.6 m 17.55% 49.23 g/t 404.64 g/t 129.4 m 132.8 m 3.4 m 8.86% 8.88 g/t 68.16 g/t 138.9 m 141.5 m 2.6 m 4.69% 4.04 g/t 11.14 g/t A-065 121.6 m 125.7 m 4.6 m 7.67% 6.08 g/t 21.56 g/t 139.8 m 144.5 m 4.7 m 2.80% 3.55 g/t 7.64 g/t 164.7 m 167.2 m 2.5 m 3.13% 6.95 g/t 15.44 g/t A-066 100.6 m 101.8 m 1.2 m 22.90% 36.65 g/t 39.73 g/t 159.8 m 168.8 m 9.0 m 6.26% 5.19 g/t 19.60 g/t A-070 157.1 m 158.2 m 1.1 m 16.75% 10.96 g/t A-072 188.7 m 190.9 m 2.2 m 5.08% 3.13 g/t A-073 144.8 m 145.1 m 0.3 m 27.90% 32.88 g/t A-076 126.3 m 129.8 m 3.5 m 11.07% 3.02 g/t A-083 94.3 m 96.3 m 2.0 m 4.45% 3.79 g/t 10.34 g/t 119.4 m 132.6 m 13.2 m 4.99% 2.88 g/t 15.91 g/t A-084 130.3 m 142.8 m 12.5 m 4.58% 5.10 g/t 17.18 g/t A-086 50.9 m 52.1 m 1.2 m 7.00% 15.07 g/t 59.60 g/t A-103 56.4 m 59.4 m 3.0 m 5.84% 11.61 g/t Hole # From To Interval % Zn % Cu Au g/t Ag g/t U-02 44.9 m 45.6 m 0.7 m 2.95% 17.81 g/t 89.74 g/t 90.4 m 91.4 m 1.0 m 13.80% 26.72 g/t 58.91 g/t 95.8 m 108.7 m 12.9 m 5.75% 3.11 g/t 15.17 g/t U-03 8.2 m 16.6 m 8.4 m 13.09% 6.98 g/t 20.71 g/t 49.4 m 64.0 m 14.4 m 8.69% 3.41 g/t 17.49 g/t U-04 17.4 m 19.7 m 2.3 m 12.77% 4.60 g/t 14.65 g/t 85.9 m 86.6 m 0.7 m 7.05% 37.68 g/t 78.09 g/t U-09 71.8 m 75.8 m 4.0 m 2.32% 4.32 g/t 12.43 g/t SU-23 2.8 m 10.6 m 7.8 m 3.98% 3.33 g/t 20.54 g/t SU-52 0.0 m 5.0 m 5.0 m 3.88% 3.01 g/t 19.82 g/t SU-59 0.0 m 4.1 m 4.1 m 5.40% 3.51 g/t 31.04 g/t TA-87-27 31.1 m 32.3 m 1.2 m 5.60% 17.98 g/t 37.33 g/t TA-87-40 81.1 m 83.5 m 2.4 m 10.05% 2.96 g/t 50.05 g/t 91.4 m 94.2 m 2.8 m 10.82% 3.23 g/t 19.19 g/t TA-90-50 65.5 m 70.1 m 4.6 m 4.12% 6.78 g/t 10.12 g/t 84.6 m 87.5 m 2.9 m 3.90% 3.20 g/t 95.5 m 106.7 m 11.2 m 10.39% 0.10% 2.54 g/t 19.26 g/t 114.0 m 129.5 m 15.5 m 6.57% 0.10% 8.05 g/t 23.58 g/t TA-90-51 197.4 m 200.0 m 2.6 m 5.39% 0.21% 3.52 g/t 20.10 g/t TA-90-52 201.2 m 203.3 m 2.1 m 5.21% 5.70 g/t 11.60 g/t TA-90-56 81.0 m 84.4 m 3.4 m 5.75% 4.06 g/t 164.4 m 166.9 m 2.5 m 5.23% 6.18 g/t 215.7 m 219.6 m 3.9 m 6.74% 3.95 g/t TLT-09 247.4 m 249.7 m 2.3 m 4.28 g/t GMX (TSX) - GLBXF (OTCQX International) - G1MN (Frankfurt) Exploration - Diversification - Minier - Royautés | 17 Zone C-3 Cuivre/Or (Bateman Bay) Cantons de McKenzie & Roy, Québec (NTS 32G/16)  Camp minier de Chibougamau  Intercepté de la surface à 450 m (±1,500 pi) verticale  Cuivre et or à haute teneur (argent et cobalt)  Ouvert en profondeur et le long de l'axe minéralisé (les 2 directions)  Accessible par route et près de la Ville de Chibougamau GMX (TSX) - GLBXF (OTCQX International) - G1MN (Frankfurt) Exploration - Diversification - Minier - Royautés | 18 Carte de Compilation Secteur Joutel, Québec  Deux anciennes mines de Cuivre, Zinc, et Argent (Poirier et Joutel Copper)  Une ancienne mine d'Or (Eagle Mine)  Grand Terrain d'exploration incluant mines, indices et zones d'altération  Resources Historiques:  Mine Joutel: 242 800 t at 10,37% Zn  Mine Poirier: Zones West & Q - 1 400 863 T @ 1,24% Cu and 9,77% Zn Lentille East - 300 000 T @ 8,06% Zn Zone Principale - 534 000 T @ 2,5% Cu  Mine Eagle: 277 710 t @ 5,83 g/t Au  Horizon de 10km de la Mine Eagle/Telbel Note: Les ressources sont historiques et non-conformes à la norme NI 43-101. GLOBEX MINING ENTERPRISES INC. JOUTEL PROJECTS (32E08-09-10) Cantons Joutel, Poirier, Rainboth et Valrennes Québec Novembre 2020 GMX (TSX) - GLBXF (OTCQX International) - G1MN (Frankfurt) Exploration - Diversification - Minier - Royautés | 19 Propriété Magusi-Fabie Bay, Québec GMX (TSX) - GLBXF (OTCQX International) - G1MN (Frankfurt) Exploration - Diversification - Minier - Royautés | 20 Propriété Francoeur-Arntfield Mines Focus 2021 GMX (TSX) - GLBXF (OTCQX International) - G1MN (Frankfurt) Exploration - Diversification - Minier - Royautés | 21 Propriété Francoeur-Arntfield Mines Focus 2021 GMX (TSX) - GLBXF (OTCQX International) - G1MN (Frankfurt) Exploration - Diversification - Minier - Royautés | 22 Or visible - Mine d'or Lac Fortune GMX (TSX) - GLBXF (OTCQX International) - G1MN (Frankfurt) Exploration - Diversification - Minier - Royautés | 23 Infrastructure Mine Francoeur GMX (TSX) - GLBXF (OTCQX International) - G1MN (Frankfurt) Exploration - Diversification - Minier - Royautés | 24 Projet Montalembert, Québec GMX (TSX) - GLBXF (OTCQX International) - G1MN (Frankfurt) Exploration - Diversification - Minier - Royautés | 25 Propriété Parbec (Royauté) Renforth Resources Inc.  Localisée le long de l'axe structural et à quelques 5 km au NO de l'imposante Mine d'Or Canadian Malartic  Accès sous-terre via une rampe de 580 m  Ressources minérales avril 2020 Indiquées: 104,500 oz Au Inférées: 177,300 oz Au  Globex 3% GMR GMX (TSX) - GLBXF (OTCQX International) - G1MN (Frankfurt) Exploration - Diversification - Minier - Royautés | 26 Camp Minier Cadillac-Malartic, Québec Ressources historiques non vérifiées par Globex et sont présentées à titre indicative. GMX (TSX) - GLBXF (OTCQX International) - G1MN (Frankfurt) Exploration - Diversification - Minier - Royautés | 27 Camp Aurifère de Cadillac, Québec (Wood-Pandora en partenariat) *Ref. Mines Agnico Eagle GMX (TSX) - GLBXF (OTCQX International) - G1MN (Frankfurt) Exploration - Diversification - Minier - Royautés | 28 Duquesne West, Québec (50%) Zones aurifères multiples associées à la faille de Destor-Porcupine

Destor-Porcupine Plusieurs zones ouvertes en profondeur GMX (TSX) - GLBXF (OTCQX International) - G1MN (Frankfurt) Exploration - Diversification - Minier - Royautés | 29 Projet Ramp (Maude Lake) Modèle de Fosse Whittle 2016 - Zone 5 Source: RJK Exploration Ltd. 2016. Ressources Historiques Non Conforme à la norme NI 43-101 GMX (TSX) - GLBXF (OTCQX International) - G1MN (Frankfurt) Exploration - Diversification - Minier - Royautés | 30 Projet Rivière Opinaca Baie James, Quebec GMX (TSX) - GLBXF (OTCQX International) - G1MN (Frankfurt) Exploration - Diversification - Minier - Royautés | 31 Propriété Lac Cratère NTS 13M05, Québec Propriété du Scandium Utilisé dans les alliages d'aluminium pour les industries de l'automobile, d'aérospatiale et des piles à combustible ainsi que dans les équipements de sports. Facilite la soudure de l'aluminium, éliminant les rivets. GMX (TSX) - GLBXF (OTCQX International) - G1MN (Frankfurt) Exploration - Diversification - Minier - Royautés | 32 Propriété Santa Anna, Québec  Or exposé à la surface - zones de veines de quartz  Possible Fosse à ciel ouvert?  Possible minerai pour fondant?  Accessible annuellement sur routes pavées et gravelées  Ratio de décapage minimal  Or Libre Grossier GMX (TSX) - GLBXF (OTCQX International) - G1MN (Frankfurt) Exploration - Diversification - Minier - Royautés | 33 Projet Timmins Talc-Magnesite, Ontario Resource 100m 50m Catégorie Ressources Tonnage (t) Magnesite (%) Talc (%) Indiquées 12 728 000 52,1 35,4 Inférées 18 778 000 53,1 31,7 Dépôt par Fosse à ciel ouvert

Procédé métallurgique simple

Aucun contaminant environnemental (Arsenique, Amiante, etc.)

Qualité supérieure du talc (éclat) plus hautes valeurs sur le marché

niches - Plastiques, cosmétiques, etc. NI 43-101 resources  Près de Timmins, Ontario (Main-d'oeuvre qualifiée, transport, énergie, etc)  Produit secondaire rentable - MgO  Visant entre autre le marché des plaques de plâtre  Vie de la Mine (+100 années)  Bail Minier en place GMX (TSX) - GLBXF (OTCQX International) - G1MN (Frankfurt) Exploration - Diversification - Minier - Royautés | 34 Propriété Feldspar, Johan Beetz, Québec Intérêts de Globex

2,5% GMR (Gross Metal Royalty) 2 000 000 actions EnerSpar

Feldspath Potassique

Demande N-A pour 2020 est de 250 000 tonnes

Utilisations Principales

Céramiques Verres trempés

EnerSpar Corp - TSXV :ENER FSE : 5E0 GMX (TSX) - GLBXF (OTCQX International) - G1MN (Frankfurt) Exploration - Diversification - Minier - Royautés | 35 Projet d'Argent Bräunsdorf, Allemagne Environ 500 million $ US de production historique d'argent 750 ans de production intermittente Pas d'exploration moderne Sous option par Excellon Resources Inc GMX (TSX) - GLBXF (OTCQX International) - G1MN (Frankfurt) Exploration - Diversification - Minier - Royautés | 36 Opportunité unique d'investissement Bureau principal de l'exploration PEU D'ACTIONS sur le marché et historique de faible dilution

sur le marché et historique de faible dilution Haute Direction prudente et EXPÉRIMENTÉE

REVENUE provenant d'options et de redevances

provenant d'options et de redevances NOUS DÉTENONS 100% d'intérêts dans la majorité des propriété et plusieurs actifs (bureau, carothèque, véhicules, banques de données et de carottes de forage, etc.)

100% d'intérêts dans la majorité des propriété et plusieurs actifs (bureau, carothèque, véhicules, banques de données et de carottes de forage, etc.) AUCUNE DETTE , fonds disponibles pour l'exploration

, fonds disponibles pour l'exploration Risque Politique BAS

Basée en Amérique du Nord - QC, ON, NS, NB, Nev., Tenn., Wash. et la Saxe, État de l'Allemagne

Conseil d'Administration expérimenté et

SPÉCIALISÉ

SPÉCIALISÉ 3 géologues séniors 1 comptable secteur mines 1 professionnel financier sénior

GMX (TSX) - GLBXF (OTCQX International) - G1MN (Frankfurt) Exploration - Diversification - Minier - Royautés | 37 Thank You Danke Merci Meegwetch www.globexmining.com Attachments Original document

