Globex Mining Enterprises : Reçoit un Paiement de 3,000,000 $ de Yamana

Le 7 juillet 2022

Globex Reçoit un Paiement de 3,000,000 $ de Yamana

Rouyn‐Noranda, Québec, Canada. ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX - Bourse de Toronto, G1MN - Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Tradegate, Lang & Schwarz, LS Exchange, TTMzero, Düsseldorf, Quotrix Düsseldorf et GLBXF - International OTCQX aux É.‐U.) est heureuse d'informer ses actionnaires qu'elle a reçu un paiement en argent de trois millions de dollars de Yamana Gold Inc. Le paiement est le deuxième d'une série de cinq versements payables à Globex sur une période de 5 ans à compter de la vente de Francoeur/Arntfield /Lac Fortune propriétés aurifères

Yamana, pour un total de quinze millions de dollars (15 000 000 $) plus une redevance brute de métaux de deux pour cent (2% GMR). Trois paiements totalisant huit millions de dollars (8 000 000 $) demeurent à payer. Le paiement actuel de trois millions de dollars n'est pas assujetti à l'impôt puisque Globex, en vertu des règles de Revenu Canada, a déjà payé les impôts sur la totalité des quinze millions de dollars à recevoir.

Globex a également reçu un paiement en espèces de 50 000 $ d'Electro Metals pour le projet Magusi et de 20 000 $ de Manganese X Energy Corp. à titre de premier versement anticipé de redevances.

Globex possède plus de 200 actifs, y compris des redevances ainsi que des biens immobiliers à Rouyn‐ Noranda et à Toronto, n'a aucune dette et environ vingt millions de dollars (20 000 000$) en argent et en actions d'autres sociétés. Nous faisons actuellement avancer plusieurs projets par des travaux d'exploration, notamment des levés magnétométriques aéroportés, de la prospection, de la cartographie, du décapage et bientôt du forage.

Ce communiqué de presse a été rédigé par Jack Stoch, géo., Président et chef de la direction chez Globex en sa capacité de « personne qualifiée » conformément au Règlement 43‐101.

Jack Stoch, P.Géo., Dir. Acc. Président et Chef de la direction Entreprises minières Globex inc. 86, 14e Rue Rouyn‐Noranda, Québec (CANADA) J9X 2J1

Énoncés prospectifs : Outre des données historiques, le présent communiqué de presse peut contenir certains « énoncés prospectifs ».