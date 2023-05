Globex Mining Enterprises : a complété un levé géophysique sur sa propriété Tyrone

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Entreprises minières Globex inc.

55 151 836 actions ordinaires en circulation

Le 4 mai 2023

Globex a complété un levé géophysique

sur sa propriété Tyrone

Rouyn-Noranda, Québec, Canada. ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX - Bourse de Toronto, G1MN - Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Tradegate, Lang & Schwarz, LS Exchange, TTMzero, Düsseldorf, Quotrix Düsseldorf et GLBXF - International OTCQX aux É.-U.)est heureuse d'informer ses actionnaires qu'elle a engagé Geotech Ltd. afin d'effectuer un levé aérien électromagnétique et magnétique d'une longueur de 171 kilomètres sur sa propriété Tyrone, détenue à 100% par Globex, localisée sur le territoire Eeyou Istchee Baie-Jamesau Québec (33G12).

La propriété Tyrone, composée de 23 cellules totalisant 1 174 hectares, est localisée de manière stratégique entre deux importants blocs de cellules détenus par Exploration Azimut Inc. lesquels sont optionnés à KGHM International Ltd., une filiale de la compagnie minière polonaise KGHM Polska Miedz S.A., producteur important de cuivre/argent possédant des projets en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud.

Azimut décrit leur propriété adjacente (la propriété Kukamas) comme suit (voir communiqué du 8 décembre

2022):

La propriété Kukamas couvre une longueur cumulative de 41 kilomètres d'une très prometteuse ceinture de roche verte (Groupe de Yasinski) à l'intérieur de la Sous-province de La Grande, Province Supérieur, d'âge archéen. Kukamas possède une des plus fortes empreintes géochimiques pour les systèmes minéralisés en cuivre-or de la région de la Baie-James, soulignée par de hautes valeurs en cuivre, argent, arsenic et antimoine dans les échantillons de sédiments de fonds de lacs. La géologie est caractérisée par d'importantes zones de cisaillement, des métasédiments clastiques, des formations de fer, et des métavolcanites mafiques à felsiques au pourtour d'intrusions granitiques. Le projet est considéré largement sous-exploré. Plusieurs indices connus se retrouvent sur ou à proximité de la propriété (cellules de Globex). Des échantillons choisis historiques pris sur le projet ont retourné des teneurs allant jusqu'à 10,63 g/t Au et 20,7 % Cu. (À noter que les échantillons choisis sont de nature sélective et les teneurs ne représentent probablement pas une teneur moyenne). Deux principaux types de cible sont considérés: Minéralisations cuivre-or associées à des cisaillements, et minéralisations nickel-cuivre-cobalt-EGP associées à des intrusions. Le projet est facilement accessible avec des infrastructures majeures tout près. Il est localisé à 4 kilomètres au nord de la Route Trans-Taiga et de la piste d'atterrissage de LG-3 (au Km 100), suivant un chemin d'accès menant à la station hydroélectrique LG-3 juste au nord de la propriété. La ville la plus près est Radisson, à 80 kilomètres au nord-nord-ouest.

La propriété de Globex est localisée de manière stratégique entre deux importants blocs de cellules détenus par Azimut et présente de nombreux indices à fortes teneurs de métaux de bases et de métaux précieux y compris de l'or à l'intérieur d'une longue et épaisse formation de fer.

La table suivante présente une liste des indices en métaux de bases et en métaux précieux trouvés sur la propriété de Globex incluant certains indices rapportés sur le site du gouvernement du Québec Sigéom.