Globex conclut une entente d'option sur le projet Mine Magusi

ROUYN-NORANDA, Québec, 15 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX – Bourse de Toronto, G1MN – Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Tradegate, Lang & Schwarz, LS Exchange, TTMzero, Düsseldorf, Quotrix Düsseldorf et GLBXF – International OTCQX aux É.-U.) est heureuse d’informer ses actionnaires que Globex a conclu une entente d’option sur le projet avancé de la propriété Mine Magusi avec Electro Metals and Mining Inc., une corporation présentement non inscrite à la bourse.



Le projet Magusi comprend 153 titres miniers et une concession minière totalisant 5 663 ha (13 993 acres) dans les cantons de Duparquet, Hébécourt et Montbray, au Québec, au nord de Rouyn-Noranda et au sud du village de Duparquet couvrant une surface approximative de 15 km par 5 km. Tout le long de la propriété on y trouve une série de roche volcanique de composition acide à intermédiare orientée est-ouest hôte du dépôt précédemment exploité de la Mine Fabie Bay et du dépôt non exploité de Magusi. Le dépôt de Magusi est constitué d’une lentille de sulfure massif et de sulfure en fillonet d’une longueur de 500m se prolongeant en profondeur sur plus de 400 m. Les zones de sulfures peuvent atteindre une épaisseur de 35 m mais sont en moyenne d’une épaisseur de 15 m. La minéralisation se compose principalement de chalcopyrite (Cu), sphalérite (Zn), ainsi que de pyrite and de pyrrhotite avec la présence d’or et d’argent. Il existe plusieurs autres cibles pour l’exploration à proximité des dépôts Magasi et Fabie Bay ainsi que sur l’ensemble des titres miniers couvrant 15 km en longueur. Des intersections minéralisées en sulfure ont été décrites dans les forages historiques et ce à plusieurs endroits sur toute la propriété.

Le projet minier Magusi est bien avancé, il comprend des routes, une ligne électrique, des bassins de décantation, un puits d’eau douce, un portail suivi d’une rampe de 62 m et des études métallurgiques complétées. Un permit pour un échantillonnage en vrac de 50 000 tonnes a été délivré et est toujours valide.

Un rapport NC 43-101 daté du 21 mars 2012 intitulé “NI 43-101 Technical Report on the Mineral Resource Estimate for the Magusi Project, Abitibi Region, Canada for Mag Copper Ltd., by Bernard Salmon, Ing., and Holger Krutzelmann, P.Eng. of Roscoe Postle Associates Inc.” fait mention des ressources suivantes:

Zone Tonnes Cu% Zn% Ag (g/t) Au (g/t) Cuivre haute teneur 729 000 3,26 0,58 43,4 0,41 Zinc haute teneur 580 000 0,39 8,57 42,1 2,34 Indiquée (totale) 1 309 000 1,99 4,12 42,8 1,27 Inférée 355 000 3,41 0,39 24,2 0,26

Le rapport est disponible sur la page web du site de Globex. Les prix des métaux utilisés pour le calcul des ressources dans le rapport sont de 3,50 USD/lb. pour le cuivre, 0,95 USD/lb. pour le zinc, 1 300 USD/oz. pour l’or et 21,0 USD/oz. pour l’argent. Un taux de change de 1,0 USD pour 1,0 CAD a été utilisé.

Entente: Selon les conditions de l’entente, Globex recevra les paiements en argent comptant et en actions suivants ainsi que les dépenses minimum en travaux d’exploration indiquées en échange pour 100% des intérêts sur la propriété Magusi assujettie à une redevance brute sur les métaux (GMR) de 3% :

Contrepartie en argent comptant: Sur une période de 48 mois $6 400 000 dont $1 000 000 sont exigées dans les 12 premiers mois ($250 000 au 1 janvier 2022, $250 000 6 mois après la signature et $500 000 12 mois après la signature).

Contrepartie en actions: Sur une période de 48 mois 7 000 000 d’actions ou $4 800 000 de valeur en actions, selon la plus élevée des deux valeurs, 2 000 000 d’actions ou $800 000 de valeur en actions, selon la plus élevée des deux valeurs, est exigée dans les 12 premiers mois.

Contrepartie en travaux d’exploration: Un total de $12 250 000 de dépenses en travaux d’exploration sur la propriété sur une période de 48 mois incluant $2 000 000 en dépenses dans les 12 premiers mois.

Étude de faisabilité positive: Livraison d’une étude de faisabilité positive à l’intérieur d’une période de 48 mois.

Redevance par anticipation: $100 000 par année débutant après 72 mois jusqu’à la production commerciale récupérable par Electro Metals and Mining sur les premiers paiements de la redevance brutes des métaux dus à to Globex.

Redevance brute sur les métaux (GMR): Globex maintient une redevance brute sur les métaux de 3% (GMR) sur tous les métaux payables assujettie à un rachat de 1,5% pour la somme de $2 250 000 et un premier droit de refus dans le cas où Globex décidait de vendre le 1,5% GMR restant.

Inscription à la bourse: Electro Metals and Mining Inc. prévoit d’enregistrer ses actions dans une bourse nord-américaine reconnue en 2022.

Ce communiqué de presse a été rédigé par Jack Stoch, géo., Président et chef de la direction chez Globex en sa capacité de « personne qualifiée » conformément au Règlement 43-101.

«We Seek Safe Harbour.» Emetteur privé étranger 12g3 – 2(b) Numéro CUSIP 379900 50 9

Numéro LEI 529900XYUKGG3LF9PY95 Pour de plus amples informations : Jack Stoch, P.Géo., Dir. Acc.

Président et Chef de la direction

Entreprises minières Globex inc.

86, 14e Rue

Rouyn-Noranda, Québec (CANADA) J9X 2J1

Tél : 819.797.5242

Téléc : 819.797.1470

info@globexmining.com

www.globexmining.com



