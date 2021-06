Globex vend la propriété Mines d'Or Francoeur/Arntfield/Lac Fortune à Yamana Gold Inc. pour plus de 15 millions $

ROUYN-NORANDA, Québec, 14 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX – Bourse de Toronto, G1MN – Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Tradegate, Lang & Schwarz, L&S, TTM Zone, et GLBXF – International OTCQX aux É.-U.) ) est heureuse d’informer ses actionnaires qu’elle a conclu un accord d’achat définitif afin de vendre la propriété Mines d’Or Francoeur/Arntfield/Lac Fortune à Yamana Gold Inc. (TSX:YRI; NYSE:AUY; LSE:AUY). La propriété, située en Abitibi, Québec, est contiguë avec le projet de Mine d’Or Wasamac de Yamana, sur lequel Yamana travaille présentement dans le but de le mettre en production. La propriété de Globex comprend un certain nombre d’anciennes mines d’or ainsi que plusieurs secteurs présentant un excellent potentiel pour l’exploration aurifère. Les travaux d’exploration menés par Globex ont démontré ce potentiel avec la découverte de nouveaux secteurs montrant des minéralisations aurifères significatives. En plus de la propriété Mines d’Or Francoeur/Arntfield/Lac Fortune, dans cette transaction, Yamana fera l’acquisition de 30 titres miniers dans le canton de Beauchastel à l’est du projet Mine d’Or Wasamac ainsi que trois titres miniers dans le canton de Malartic appartenant à Globex.



Selon l’accord d’achat, Globex recevra de Yamana les paiements en argent comptant et en actions comme suit :

Suite à la finalisation de l’entente: 4 000 000 $, montant qui sera fait par l’émission de 706 714 actions de Yamana versées à Globex à un prix estimé à 5,66 $ par action. Basé sur le prix de l’action de Yamana à la fermeture des marchés de la Bourse de Toronto le vendredi 11 juin 2021 de 6,22 $, les 706 714 actions de Yamana ont une valeur marchande actuelle de 4 395 761,08 $;

Au: - premier anniversaire de clôture: 3 000 000 $ en argent comptant; - deuxième anniversaire de clôture: 2 000 000 $ en argent comptant; - troisième anniversaire de clôture: 3 000 000 $ en argent comptant; - quatrième anniversaire de clôture: 3 000 000 $ en argent comptant.

Basé sur le prix actuel de l’action de Yamana, le montant total incluant les paiements en actions et en argent comptant est de 15 395 761,08 $, duquel Globex recevra 7 395 761,08 $ durant la première année.



Globex peut décider de recevoir en actions de Yamana un ou plus des quatre paiements d’anniversaire prévus. Si tel est le cas, le nombre d‘actions émis par Yamana sera calculé utilisant la moyenne pondérée du prix de transaction de l’action de Yamana au cours des cinq jours précédant immédiatement la date de paiement.

De plus, Globex gardera une royauté brute des métaux (GMR) de 2% sur la production de tous minéraux provenant de la propriété Mines d’Or Francoeur/Arntfield/Lac Fortune, des 30 titres miniers du canton de Beauchastel et des trois titres miniers du canton de Malartic, pour laquelle 0,5% peut être racheté par Yamana pour 1 500 000 $.

Yamana a accepté d’assumer la responsabilité pour le paiement des trois royautés sous-jacentes sur les propriétés et effectuera le paiement final de 223 633,50 $ lié au suivi environnemental dû par Globex sur la Mine Francoeur en juillet 2021, après quoi Globex transférera cette obligation à Yamana.

Globex est heureuse d’avoir conclu un accord d’achat avec Yamana, lequel apportera des revenus à Globex pour les quatre prochaines années ainsi que les montants importants que pourraient générer la redevance si un gisement de minerai entrait en production sur l’une ou l’autre des propriétés vendues.

La finalisation de la vente, prévue le 21 juin 2021, est conditionnelle à l’approbation des autorités ainsi qu’aux conditions de clôture habituelles.

Ce communiqué de presse a été rédigé par Jack Stoch, géo., Président et chef de la direction chez Globex en sa capacité de « personne qualifiée » conformément au Règlement 43-101.

Pour de plus amples informations : Jack Stoch, P.Géo., Dir. Acc.

Président et Chef de la direction

Entreprises minières Globex inc.

86, 14e Rue

Rouyn-Noranda, Québec (CANADA) J9X 2J1



Tél : 819.797.5242

Téléc : 819.797.1470

info@globexmining.com

www.globexmining.com