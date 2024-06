Globus Maritime Limited est une société de transport maritime de vrac sec basée en Grèce qui fournit des services de transport maritime dans le monde entier. La société possède et gère une flotte de 9 navires modernes de transport de vrac sec, dont un Panamax, 4 Kamsarmax et 4 Supramax, d'une capacité totale de 626 257 tonnes de port en lourd (tpl) et d'un âge moyen pondéré d'environ 10,6 ans. La flotte de la société transporte du minerai de fer, du charbon, des céréales, des produits sidérurgiques, du ciment, de l'alumine et d'autres cargaisons sèches en vrac dans le monde entier. Les opérations de la société sont gérées par sa filiale à 100 %, Globus Shipmanagement Corp.

Secteur Frêt maritime et logistique