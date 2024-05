Globus Medical, Inc. est une société de dispositifs médicaux qui développe et commercialise des solutions de soins de santé visant à améliorer la qualité de vie des patients souffrant de troubles musculo-squelettiques. L'entreprise offre un portefeuille de technologies différenciées qui sont utilisées pour traiter une variété de conditions musculo-squelettiques. Les solutions musculo-squelettiques consistent principalement en des dispositifs implantables, des produits biologiques, des accessoires et des instruments chirurgicaux utilisés dans une série de procédures rachidiennes, orthopédiques et neurochirurgicales. Ses produits pour la colonne vertébrale traitent la majorité des conditions affectant la colonne vertébrale, y compris les conditions dégénératives, les déformations, les tumeurs et les traumatismes. Elle fournit des solutions qui facilitent les techniques de chirurgie ouverte et mini-invasive (MIS). Elle comprend des implants de fusion traditionnels, tels que des vis pédiculaires et des systèmes de tiges. Ses solutions de traumatologie orthopédique sont conçues pour traiter une variété de modèles de fractures orthopédiques et d'anatomies de patients dans les extrémités supérieures et inférieures, ainsi que dans la hanche.