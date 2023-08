Gloster Limited est une entreprise de fabrication de jute basée en Inde. L'entreprise fabrique et exporte tous les types de jute et de produits connexes, des géotextiles tissés et non tissés en jute, des tissus traités anti-pourriture, ignifuges, des produits en jute pour la décoration intérieure et l'emballage de produits industriels et agricoles. Les produits de la société comprennent des tissus/sacs en toile de jute, des tissus/sacs à dos, des toiles et des bâches, des filets et des canevas, des tissus traités chimiquement pour les rendre ignifuges, imputrescibles et hydrofuges, des sacs cousus en spirale, des sacs inodores, des feuilles et des doublures pour l'horticulture. Elle propose des produits d'ameublement et de revêtement de sol, tels que des tapis plats tissés, des nattes et des carpettes. La Société produit également des sacs à provisions et des articles confectionnés en jute et en coton. La Société exporte ses produits en jute vers divers pays, tels que les Amériques, l'Europe, l'Australie et d'autres pays asiatiques.

Secteur Textiles et Cuirs