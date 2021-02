Hot Stock : Glu mobile, paré au décollage

Glu Mobile Inc. (NASDAQ:GLUU) est l'un des principaux développeurs et éditeurs de jeux pour mobiles. Fondée en 2001, Glu a son siège social à San Francisco et dispose de sites supplémentaires à Foster City, Toronto et Hyderabad. Avec une histoire qui s'étend sur plus de dix ans, la culture de Glu est ancrée dans la prise de risques intelligents et l'encouragement de la créativité pour offrir des expériences interactives de classe mondiale à ses joueurs. Le portefeuille diversifié de Glu comprend des titres de propriété intellectuelle originaux et sous licence, disponibles dans le monde entier sur diverses plateformes, dont l'App Store et Google Play.

L’action est d’ailleurs très bien notée sur nos critères de croissance, situation financière, potentiel et révision des bénéfices. Plus d’informations sur la page notati on de Glu Mobile.

Nous pensons que l’action peut repartir à la hausse très prochainement au vu de leur fructueuse année 2020, du consensus positif de nos analyses et des révisions à la hausse récentes des bénéfices futurs. Nick Earl, président et directeur général, et Eric R. Ludwig, directeur de l'exploitation et directeur financier, doivent participer à une discussion lors de la conférence Goldman Sachs Technology & Internet, le mercredi 10 février 2021, pour présenter leurs ambitions pour les années à venir. Attention toutefois, vous devez savoir que l’entreprise publie ses résultats annuels de l’année 2020 demain (09/02/2021). Valeur à suivre donc cette semaine.