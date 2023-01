LONDRES (Reuters) - Plus de 10 000 travailleurs ambulanciers, dont des auxiliaires médicaux, des assistants en soins d'urgence et des préposés aux appels, mèneront quatre jours de grève supplémentaires dans le cadre d'un conflit sur les salaires et les conditions de travail, a déclaré mercredi le syndicat GMB.

Les membres du syndicat prévoient de débrayer le 6 février, le 20 février, le 6 mars et le 20 mars.