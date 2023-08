GMB CORPORATION est une société basée au Japon dont l'activité principale est la fabrication et la vente de pièces automobiles. La société opère dans six secteurs d'activité basés sur les régions. Chaque segment s'occupe de la fabrication et de la vente de pièces automobiles. Les principaux produits de la société sont les pièces d'équipement d'entraînement, de transmission et de commande, les pièces de moteur et les roulements. Les pièces d'entraînement, de transmission et de commande comprennent les joints universels, les joints de direction, les joints homocinétiques et autres. Les pièces de moteur comprennent les pompes à eau, les roulements de pompe à eau et les embrayages de ventilateur. Les roulements comprennent les roulements de tendeur et de galet, les roulements de tendeur et de galet d'automobile, les roulements à billes et autres.