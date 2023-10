GMexico Transportes SAB de CV, anciennement connu sous le nom de GMexico Transportes SA de CV (GMXT), est une entreprise mexicaine qui offre des services de fret ferroviaire dans les secteurs de l'agriculture, de l'automobile, des minéraux, de l'énergie, des produits chimiques, de l'acier, du ciment et des biens de consommation. La Société est une filiale de Grupo Mexico SAB de CV et représente sa division Transport. Ses principales filiales sont Grupo Ferroviario Mexicano SA de CV (GFM), Ferrocarril Mexicano, SA de CV (Ferromex), Infraestructura y Transportes Ferroviarios SA de CV (ITF), Ferrosur, SA de CV (Ferrosur), Intermodal Mexico SA de CV (IMEX) et Texas Pacifico LP Inc (TXP). Elle dispose d'un réseau de plus de 10 500 kilomètres (km) de voies ferrées dans une vingtaine d'États au Mexique et dans l'État du Texas aux États-Unis. Les lignes de GMXT sont reliées à des points frontaliers avec les États-Unis, ainsi qu'à plus de quatre ports de la côte du Pacifique et à d'autres dans le golfe du Mexique.

Secteur Frêt au sol et logistique