GMR Airports Infrastructure Limited est une société basée en Inde qui exploite des plateformes aéroportuaires intégrées avec un portefeuille d'actifs aéroportuaires. Les aéroports de la société comprennent l'aéroport international de Delhi, l'aéroport international d'Hyderabad, l'aéroport international de Goa, l'aéroport international de Visakhapatnam, l'aéroport de Bidar, l'aéroport international de Mactan Cebu, l'aéroport international de Crète et l'aéroport international de Kualanamu. Les aéroports de la société fournissent une gamme de services, tels que le système de manutention des bagages avec la technologie de détection des explosifs pour la sécurité ; fournit des installations d'embarquement électronique de bout en bout pour les passagers domestiques ; un terminal de passagers intégré ; un terminal de fret et des installations auxiliaires pour le traitement et le stockage, et d'autres. Les aéroports de la société offrent également d'autres services, tels que la prise en charge des voyages nationaux et internationaux, en plus du fret.

Secteur Services aéroportuaires