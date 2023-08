GMR Power And Urban Infra Limited a annoncé que le Conseil d'administration de la Société, par le biais d'une résolution circulaire adoptée le 4 août 2023, a nommé M. Shantanu Ghosh, le Dr Fareed Ahmed et Mme Suman Naresh Sabnani en tant qu'administrateurs supplémentaires dans la catégorie des administrateurs indépendants, avec effet au 4 août 2023. Nommés avec effet au 4 août 2023, pour un mandat de trois (3) ans ou jusqu'à la conclusion de la 6e assemblée générale annuelle de la société, selon la date la plus proche, sous réserve de l'approbation des actionnaires. M. Shantanu Ghosh est titulaire d'une maîtrise en économie de l'université de Delhi.

Il a également obtenu un diplôme de troisième cycle en gestion du commerce international à l'Institut indien du commerce extérieur. Au cours de sa carrière de plus de 40 ans, il a occupé plusieurs postes prestigieux dans diverses banques indiennes et étrangères. Il a occupé le poste de directeur national de la banque de détail de l'ING Vysya Bank.

Il a été membre de l'équipe de démarrage au niveau C de la Bank Sohar et de la Bank Nizwa dans le Sultanat d'Oman pendant plus de 11 ans. Il possède une riche expérience dans les domaines de la direction financière, de la stratégie commerciale, du conseil, de la gestion générale, des ressources humaines, des technologies de l'information et de la banque d'investissement. Il est actuellement conseiller en matière de transformation numérique.

Fareed Ahmed est titulaire d'une maîtrise en économie agricole de l'université d'Andhra. Il a également obtenu un doctorat en gestion. Fareed a travaillé dans le secteur bancaire, tant au niveau opérationnel qu'administratif.

Il a commencé sa carrière en tant qu'agent agricole de terrain en mai 1983 et a atteint les niveaux de chef d'agence, de chef de zone et de directeur général à la Corporation Bank, avec laquelle il a travaillé pendant 34 ans. Il a également travaillé à la Punjab & Sind Bank en tant que directeur exécutif pendant plus de trois ans et demi. Il a régulièrement contribué en tant qu'auteur à des revues internationales de recherche en gestion, économie et commerce.

Le Dr. Fareed a également été associé à divers collèges de formation du personnel des banques et à d'autres instituts de gestion en tant que panéliste/conférencier et a dirigé un certain nombre de sessions sur la banque, le leadership et la performance d'équipe. Mme Suman Naresh Sabnani est diplômée en commerce de l'université de Mumbai et titulaire d'un certificat de troisième cycle en gestion d'entreprise, XLRI, Jamshedpur. Mme Sabnani a plus de 30 ans d'expérience dans le domaine de la gestion et a occupé divers postes de direction au sein de la banque HSBC, en Inde, et son dernier poste au sein de la banque était un poste mondial relevant de HSBC, au Royaume-Uni.

Au cours de son mandat, elle s'est occupée des responsables régionaux des risques liés aux tiers en Asie-Pacifique, au Royaume-Uni, en Europe et en Amérique du Nord, afin de s'assurer que tous les risques liés aux tiers soulevés dans leur région sont traités de manière complète et précise.