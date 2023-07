GMR Power and Urban Infra Limited est une société basée en Inde, principalement engagée dans les secteurs de l'énergie, des infrastructures urbaines et des transports. Les segments de la société comprennent l'énergie, les routes, l'ingénierie, l'approvisionnement et la construction (EPC) et autres. Le secteur de l'électricité comprend la production et le transport d'électricité, l'exploitation et la prospection minières et la fourniture de services connexes. Le secteur des routes est engagé dans le développement et l'exploitation de routes. Le segment EPC comprend la gestion de solutions d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction dans le secteur des infrastructures. Le segment Autres comprend les infrastructures urbaines et d'autres activités résiduelles. Le secteur de l'énergie a une capacité installée de plus de 3 000 mégawatts et dispose d'une combinaison équilibrée de combustibles (charbon, gaz, pétrole lourd à faible teneur en soufre) et de sources d'énergie renouvelables (éolienne et solaire). Son activité de transport se concentre sur les projets de transport de surface, y compris les routes, les chemins de fer, les pistes d'atterrissage et de décollage dans les segments DBFOT et EPC.