GMS Inc. : Raymond James toujours à l'achat

GMS Inc. est une organisation professionnelle d'employeurs. La société, par l'intermédiaire de ses filiales, exploite un réseau d'environ 300 centres de distribution proposant des panneaux muraux, des plafonds, des charpentes métalliques et des produits de construction complémentaires. La société exploite également une centaine de centres de vente, de location et d'entretien d'outils. Grâce à ces activités, la société fournit une sélection de produits de construction et de solutions à sa clientèle d'entrepreneurs résidentiels et commerciaux à travers les États-Unis et le Canada. Elle propose des services professionnels. Elle fournit également des outils de collage et de finition automatiques (ATF) et des produits connexes à l'industrie professionnelle de la finition des cloisons sèches. Elle propose divers services, tels que les services de paie en ligne, la gestion des impôts sur les salaires, les services de recrutement et de formation des employés, l'audit des ressources humaines, la gestion de l'apprentissage, la gestion des demandes d'indemnisation du chômage, la gestion du parc automobile, la sécurité sur le lieu de travail, l'indemnisation des travailleurs et la surveillance du bruit sur le lieu de travail.

Secteur Fournitures de construction et installation