GMS Inc. est un distributeur de produits de construction spécialisés. La société, par l'intermédiaire de ses filiales, exploite un réseau d'environ 300 centres de distribution proposant des panneaux muraux, des plafonds, des charpentes métalliques et des produits de construction complémentaires. La société exploite également une centaine de centres de vente, de location et d'entretien d'outils. Grâce à ces activités, la société fournit une sélection de produits et de solutions de construction à sa clientèle d'entrepreneurs résidentiels et commerciaux à travers les États-Unis et le Canada. Elle fournit également des outils de collage et de finition automatiques (ATF) et des produits connexes à l'industrie professionnelle de la finition des cloisons sèches. La société propose à ses clients des produits complémentaires, notamment des outils et des fixations, des isolants, des systèmes d'isolation et de finition extérieurs (EIFS), des stucs, du bois d'œuvre et d'autres produits en bois, de la pâte à joint prête à l'emploi et des produits de sécurité. La société distribue également ses produits par l'intermédiaire de plateformes de commerce électronique.

Secteur Fournitures de construction et installation