GN Store Nord A/S : Bon timing pour revenir à l'achat

Données financières DKK USD EUR CA 2022 20 101 M 2 811 M 2 701 M Résultat net 2022 1 605 M 224 M 216 M Dette nette 2022 12 614 M 1 764 M 1 695 M PER 2022 18,7x Rendement 2022 0,87% Capitalisation 31 082 M 4 346 M 4 177 M VE / CA 2022 2,17x VE / CA 2023 1,88x Nbr Employés 7 745 Flottant 92,2% Prochain événement sur GN STORE NORD A/S 18/08/22 Premier semestre 2022 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 13 Dernier Cours de Clôture 243,30 DKK Objectif de cours Moyen 374,67 DKK Ecart / Objectif Moyen 54,0% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs René Svendsen-Tune Chief Executive Officer Peter la Cour Gormsen Chief Financial Officer Per Wold-Olsen Chairman Wolfgang Reim Independent Director Anna Héléne Barnekow Independent Director