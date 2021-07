GN Store Nord A/S : Toujours du potentiel

Données financières DKK USD EUR CA 2021 16 823 M 2 676 M 2 260 M Résultat net 2021 2 194 M 349 M 295 M Dette nette 2021 4 876 M 776 M 655 M PER 2021 33,3x Rendement 2021 0,41% Capitalisation 73 569 M 11 704 M 9 885 M VE / CA 2021 4,66x VE / CA 2022 4,19x Nbr Employés 6 736 Flottant 90,9% Prochain événement sur GN STORE NORD A/S 19/08/21 Premier semestre 2021 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 18 Dernier Cours de Cloture 570,00 DKK Objectif de cours Moyen 581,44 DKK Ecart / Objectif Moyen 2,01% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs René Svendsen-Tune Co-President & Co-Chief Executive Officer Jakob Gudbrand Co-President & Co-Chief Executive Officer Peter La Cour Gormsen Chief Financial Officer Per Wold-Olsen Chairman Anders Quist Dölek Manager-Risk & Compliance