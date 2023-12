GN Store Nord A/S est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'aides auditives et d'équipements audio mains libres. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - équipements audio sans fil (66,7%) : casques sans fils (n° 1 mondial), oreillettes pour téléphones mobiles et accessoires (amplificateurs, cordons, etc.) vendus sous la marque Jabra ; - aides auditives et instruments de diagnostic (33,3%) : audioprothèses et sonotones (marques ReSound, Beltone, Interton et ReSound Forte). La répartition géographique du CA est la suivante : Danemark (1,8%), Europe (39,6%), Amérique du Nord (37%) et autres (21,6%).

Secteur Appareils électroniques