GO Internet, le conseil d'administration approuve le nouveau Business Plan jusqu'en 2027

(Alliance News) - Le conseil d'administration de GO Internet Spa a approuvé vendredi le nouveau Business Plan 2023-2027 rédigé en ligne et en continuité avec le précédent Plan approuvé le 8 juin 2020.

Le plan prévoit des revenus entre 15,5 millions et 16,5 millions d'euros, un EBITDA entre 2,5 millions et 3,0 millions d'euros, une marge d'EBITDA entre 17% et 18%, et une position financière nette négative entre 2,8 millions et 2,0 millions d'euros.

Les dépenses d'investissement, écrit la société dans une note, devraient être "considérablement réduites en raison de l'abandon du modèle commercial d'infrastructure, et devraient être à une valeur annuelle constante entre 2,2 et 2,7 millions d'euros".

Vendredi, GO Internet a clôturé en baisse de 9,5 %, à 0,067 euro par action.

