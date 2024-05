(Alliance News) - Les titres suivants sont les plus et les moins performants sur Italy Growth mardi après-midi à Piazza Affari :

---------

GAGNANTS

----------

GO internet progresse de 8,8% après une hausse de 9,7% le mois dernier. Tessellis et GO internet ont annoncé lundi que les conditions préalables à l'accord d'investissement signé entre Tessellis, OpNet et GO internet pour la réalisation de l'investissement précédemment annoncé par Tessellis dans GO internet ont été remplies. Les entreprises ont donc convenu de procéder à la clôture de la transaction.

----------

iVision Tech suit, dans le vert de 7,0% après une hausse à trois chiffres au cours du mois dernier. Sur le semestre, le titre est en hausse de 93%.

----------

PERDANTS

----------

Compagnia Dei Caraibi dei Caraibi abandonne 16% après une hausse à trois chiffres le mois dernier.

----------

Pozzi Milano est dans le rouge à 13 % après une chute de 16 % au cours du dernier mois et de 23 % au cours des six dernières années. Au cours de l'année écoulée, l'action a perdu 61 %.

----------

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.