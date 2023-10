(Alliance News) - Les titres suivants sont les plus et les moins performants sur Italy Growth jeudi après-midi à Piazza Affari.

GAGNANTS

GO internet augmente de 24% et est en tête de la liste des PME, avec 95 contrats équivalant à 6,4 millions d'actions qui ont changé de mains.

Fenix Entertainment gagne 20 % après avoir perdu 74 % au cours du dernier mois, 99 % au cours des six derniers mois et plus de 99 % au cours de l'année dernière.

PERDANTS

Networks perd 5,3 % et se retrouve en bas de la liste, avec des actions tombant sous les 2,00 euros en début d'après-midi aujourd'hui.

Ambromobiliare est également en baisse, de 5,2% le lendemain du jour où l'assemblée générale des détenteurs de warrants jusqu'en 2023 n'a pas atteint le quorum. L'assemblée générale extraordinaire n'a pas non plus atteint le quorum constitutif requis par la loi et les statuts. Les deux assemblées se réuniront à nouveau aujourd'hui.

