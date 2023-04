La première tranche de l'obligation convertible de GO internet souscrite par Negma

(Alliance News) - GO internet Spa a annoncé jeudi que Negma Group Investment Ltd a souscrit la première des 12 tranches de l'obligation convertible de 6,0 millions d'euros de la société.

La première tranche consiste en 60 obligations, d'une valeur unitaire de 10 000 euros et d'une valeur totale de 600 000 euros, et 492 000 euros ont été payés en espèces, tandis que les 108 000 euros restants en commissions d'engagement ont été payés à hauteur de 100 000 euros par l'émission d'obligations et de 8 000 euros en espèces en retenant la partie du paiement du prix de souscription.

En outre, 750 000 bons de souscription ont été émis dans le cadre des obligations, permettant au détenteur de souscrire à un nombre égal d'actions ordinaires, à un prix d'exercice de 0,2 EUR chacune, pour une valeur totale de 150 000 EUR. Les warrants peuvent être exercés dans les 60 mois suivant leur émission.

Les actions de GO internet ont clôturé jeudi en baisse de 2,3 pour cent à 0,1670 EUR par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

