Le Mib est également en baisse ; Terna se porte bien

(Alliance News) - Jeudi, les principales bourses européennes ont anticipé une trajectoire baissière, le Mib, après une première ouverture à la hausse, s'orientant ensuite vers la vente, dans le sillage de la hausse des taux de 25 points de base de la Réserve fédérale.

Dans le même temps, la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a déclaré au Congrès qu'elle n'avait pas envisagé ou discuté de quoi que ce soit en rapport avec l'assurance et la garantie des dépôts des déposants.

Toujours au sujet des banques centrales, en attendant la Banque d'Angleterre, la Banque centrale de Suisse a relevé son taux officiel de 50 points de base à 1,5 % lors de sa réunion de jeudi, portant le coût de l'argent à son plus haut niveau depuis novembre 2008.

Ainsi, le FTSE Mib était en baisse de 0,9 % à 26 288,44 et le ratio put/call à 2,9.

Parmi les plus petites cotations, le Mid-Cap est en baisse de 0,4 pour cent à 42 634,78, le Small-Cap est en baisse de 0,3 pour cent à 29 868,96, et l'Italy Growth est dans le vert de 0,1 pour cent à 9 305,15.

En Europe, le FTSE 100 de Londres est en baisse de 1,1 pour cent, le CAC 40 de Paris est en baisse de 0,7 pour cent et le DAX 40 de Francfort est en baisse de 0,8 pour cent.

Sur le Mib, parmi les quelques titres haussiers, Inwit est en hausse de 3,9 pour cent avec un prix de 11,76 euros. Mardi, JP Morgan a relevé son objectif de cours à 15,20 euros, contre 13,30 euros, avec une recommandation "surpondérer".

Terna a progressé de 2,0 % à 7,44 euros par action. Le conseil d'administration a examiné et approuvé mercredi les résultats au 31 décembre 2022, qui ont été clôturés avec un bénéfice net de 857,0 millions d'euros, en hausse de 67,6 millions d'euros par rapport à 789,4 millions d'euros en 2021. Le conseil d'administration a proposé un dividende de 0,31 EUR, contre 0,29 EUR l'année précédente.

Banca Monte dei Paschi a également progressé, marquant une hausse de 2,8 % à 1,96 EUR par action. Comme l'écrit Francesco Bonazzi dans Alliance News, "la grande valse des nominations dans les entreprises publiques italiennes commence à Monte dei Paschi di Siena. D'ici dimanche, le Trésor devra présenter la liste pour le renouvellement du conseil d'administration avant l'assemblée des actionnaires du 20 avril, et la confirmation de l'actuel PDG, Luigi Lovaglio, a actuellement de bonnes chances d'être confirmée.

"Un changement à la présidence, en revanche, est inévitable, Patrizia Maria Grieco ayant déjà fait savoir qu'elle ne visait pas un renouvellement et le favori étant un administrateur actuel, Nicola Maione", écrit M. Bonazzi.

Italgas a cédé 0,6%, sur la voie de la troisième séance de clôture avec une tendance baissière.

Saipem a été pire, clôturant en baisse de 2,6% dans le sillage du rouge de la veille, bien que de 0,2%.

Dans les valeurs moyennes, Salcef a progressé de 3,2% à 20,45 euros par action, suite à la hausse de 3,9% de la veille.

LU-VE a grimpé de 2,5% à 30,50 euros par action, inversant la tendance après deux séances de baisse.

Iren - dans l'argent avec 1,2% - a déclaré jeudi qu'il a clôturé 2022 avec un bénéfice net de 226 millions d'euros, en baisse de 25% par rapport à 303 millions d'euros un an plus tôt. Le résultat de 2022 comprend des charges financières plus élevées sur les produits dérivés de 21 millions d'euros et l'impact négatif de la contribution de solidarité estimée à 27 millions d'euros. Le chiffre de 2022 est à comparer au résultat de 2021, qui avait bénéficié de 32 millions d'EUR de recettes fiscales non récurrentes et de 9 millions d'EUR d'autres actifs éventuels.

Malgré la baisse du bénéfice, le dividende proposé par le conseil d'administration est en hausse de 10 % par rapport à l'année précédente et s'élève à 0,11 EUR, contre 0,10 EUR versé l'année dernière.

Industrie De Nora a chuté, avec une baisse de 7,9%. Le conseil d'administration d'Industrie De Nora Spa a approuvé le rapport financier annuel consolidé au 31 décembre 2022, qui se termine par un bénéfice net du groupe de 89,7 millions d'euros, contre 66,4 millions d'euros en 2021, soit une hausse de 35 %. Le conseil d'administration a proposé la distribution d'un dividende de 0,12 EUR par action.

Banca Popolare di Sondrio a fait un pas en arrière avec 2,7% après la baisse de 2,6% de la veille.

Saras a baissé de 2,6% à EUR1,4215 par action, suite à la baisse de 1,6% de la veille.

Dans la catégorie SmallCap, Eukedos a progressé de 7,2% à 1,26 EUR par action, faisant plus que rebondir par rapport à la clôture rouge de la veille de moins 4,5%.

Class Editori - en hausse de 5,0% - a déclaré avoir renoué avec les bénéfices en 2022 et que les revenus ont augmenté malgré la baisse du marché de la publicité au second semestre de l'année. Le bénéfice net est revenu à 17,3 millions d'euros après une perte de 13,0 millions d'euros un an plus tôt, et le bénéfice avant impôt a été de 22,8 millions d'euros, contre une perte avant impôt de 13,3 millions d'euros un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires de Seri Industrial a baissé de 7,0 %, à 5,73 EUR. Le conseil d'administration a examiné et approuvé le projet de budget opérationnel pour 2022, dans lequel il a fait état d'une perte de 4,4 millions d'EUR, contre 462 000 EUR l'année précédente. Le chiffre d'affaires total s'est élevé à 204,1 millions d'euros, contre 177,1 millions d'euros l'année précédente, en raison à la fois de l'augmentation des volumes de vente dans certains segments d'activité et de la hausse des prix moyens.

Parmi les PME, la progression de Gambero Rosso a été de 8,2 %. Mardi, le conseil a examiné et approuvé le projet d'états financiers de l'émetteur au 31 décembre 2022 et les états financiers consolidés au 31 décembre 2022, qui ont été clôturés avec un bénéfice net consolidé de 1,6 million d'euros par rapport à l'équilibre en 2021.

Des trimestres élevés également pour Imvest, qui a progressé de 3,7 pour cent à 3,7 EUR après la perte de 4,2 pour cent de la veille. L'action avait auparavant connu quatre séances de hausse.

Go Internet, d'un autre côté, a abandonné 7,0% à EUR 0,2250, avec le titre en direct actif sur le cadre hebdomadaire. Le titre a montré un volume d'échange élevé, avec plus de 140 000 transactions comparé à une moyenne sur trois mois d'un peu plus de 35 000.

À New York, dans la nuit européenne, le Dow Jones a cédé 1,6 %, tout comme le Nasdaq, tandis que le S&P 500 a reculé de 1,7 %.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0873 USD contre 1,0799 USD à la clôture de mercredi. En revanche, la livre vaut 1,2285 USD contre 1,2239 USD hier soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent vaut 76,12 USD contre 76,22 USD mercredi soir. L'or, quant à lui, s'échange à 1 978,12 USD l'once contre 1 949,14 USD l'once à la clôture d'hier.

Sur le calendrier économique de jeudi, à 1300 CET, la décision de la Banque d'Angleterre sur les taux d'intérêt sera annoncée.

Dans l'après-midi, les demandes initiales d'allocations de chômage arriveront des États-Unis à 1330 CET et les ventes de logements neufs à 1500 CET.

À 1600 CET, l'indice de confiance des consommateurs européens sera publié, tandis qu'à 2300 CET, l'indice PMI de l'industrie manufacturière et des services australiens est attendu.

Par Maurizio Carta, journaliste à Alliance News

