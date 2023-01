Les points Mib atteignent 26 000 ; Amplifon refait surface

(Alliance News) - L'indice Mib a été haussier pour la troisième session consécutive vendredi, s'échangeant autour des plus hauts de dix mois et touchant, bien que brièvement, les 25 800, en ligne avec les autres marchés boursiers européens.

Les investisseurs ont accueilli favorablement les données économiques positives de la zone euro. La production industrielle a augmenté de 1,0 % en novembre, compensant en partie la baisse de 1,9 % enregistrée en octobre, selon les données d'Eurostat publiées vendredi. Par rapport au mois de novembre de l'année dernière, la production industrielle dans la zone euro a augmenté de 2,0%, alors qu'en octobre, la hausse annuelle était de 3,4%.

Sur le front intérieur, la production industrielle en novembre 2022 est estimée avoir diminué de 0,3% par rapport à octobre. L'indice global a diminué en termes de tendance de 3,7 %.

Entre-temps, après le ralentissement de l'inflation américaine à 6,5 %, les marchés semblent surtout positionnés pour une augmentation du taux des fonds fédéraux de seulement 25 pb. Dans l'outil FedWatch de la plateforme du CME Group - utilisant des contrats à terme également basés sur le taux réel des fonds fédéraux ou EFFR - la hausse du taux principal pour la réunion du 1er février voit une augmentation de la probabilité maintenant à 92% dans la fourchette supérieure de 450/475 bps. En revanche, la probabilité d'une augmentation dans la zone des 475/500 bps est de 8%. L'objectif actuel se situe entre 425 et 450 points de base.

Ainsi, le FTSE Mib augmente de 0,4 pour cent à 25 792,32, avec un sommet quotidien de 25 807,87.

Le FTSE 100 a augmenté de 0,5 %, le CAC 40 à Paris a grimpé de 0,6 %, tandis que le DAX 40 de Francfort était dans le vert de 0,4 %.

Parmi les listes plus petites, la Mid-Cap est dans le vert de 0,9 pour cent à 41 039,19, la Small-Cap est en hausse de 0,5 pour cent à 29 334,81, et l'Italy Growth est en hausse de 0,1 pour cent à 9 510,16.

Sur la liste principale de Piazza Affari, Amplifon a pris la tête en grimpant de 3,4 %, redressant la tête après deux sessions dans le rouge.

DiaSorin a également progressé, s'appréciant de 2,3 %, après une baisse de 1,7 % lors de la session précédente.

Iveco a bien négocié avec 0,4%. Mercredi, la société a confirmé qu'Iveco Bus, une marque du groupe, a signé un accord-cadre de trois ans pour la fourniture de jusqu'à 150 autobus urbains entièrement électriques E-WAY à Busitalia, la société d'autobus du groupe FS Italiane qui opère principalement dans les services de transport public local, directement et par le biais de filiales. Elle représentera, ajoute Iveco, la plus importante commande d'autobus urbains E-WAY à ce jour en Italie.

Parmi la minorité baissière, rouge pour Stellantis, qui a cédé 3,6% après le vert de 0,8% de la session précédente.

Sur la Mid-Cap, Banca Monte dei Paschi a augmenté de 4,8%, se dirigeant vers sa troisième session à terminer du côté haussier.

SOL, quant à lui, a augmenté de 3,7 %, portant son gain hebdomadaire à plus de 10 %.

Salvatore Ferragamo, en revanche, grimpe de 0,6%, l'hebdomadaire étant en hausse de 4,1%.

La Juventus FC cède plutôt 1,1%, se dirigeant vers sa cinquième session baissière.

Anima Holding abandonne plutôt 1,0%, après le vert de 1,1% de la session précédente.

Dans la catégorie des petites capitalisations, I Grandi Viaggi a grimpé de 5,3 %, cinq jours après la publication des résultats.

Bonnes transactions sur la classe Editori, qui a progressé de 2,8%, dans le vert sur le mensuel avec près de 17% et avec le dividende qui manque depuis 2010.

Des trimestres élevés également pour Fila, qui a augmenté de 1,1 %. La société a annoncé jeudi qu'elle poursuivait son chemin de croissance en Inde, où elle a commencé à investir en 2012. Avec plus de 350 millions d'enfants dans la tranche d'âge jusqu'à 14 ans, une population de près de 1,4 milliard d'habitants et plus de 3,4% du produit intérieur brut investi dans l'éducation, l'Inde représente l'un des marchés les plus stratégiques pour la croissance future du groupe FILA.

FullSix a chuté de 2,3 %, tandis que Eems a clôturé la liste avec une perte de 2,6 %.

Parmi les PME, Altea Green Power a grimpé de 9,1% à 2,58 euros, soit une hausse de plus de 18% sur le mois.

Gismondi1754 a augmenté de 2,7 %. Il convient de noter que l'action a enregistré un gain de 45 % au cours des six derniers mois.

En queue de peloton, Askoll Eva a chuté de 3,4 %, mais affiche tout de même un gain hebdomadaire de 18 %.

Le segment Go Internet a clôturé la semaine sur une baisse de 3,8 %, après avoir perdu 2,8 % la veille.

A New York hier soir, le Dow a clôturé dans le vert de 0,6%, le S&P 500 en hausse de 0,3%, tandis que le Nasdaq a augmenté de 0,6%.

Parmi les marchés asiatiques, le Hang Seng a progressé de 1,1 pour cent, le Shanghai Composite de 1,0 pour cent, tandis que le Nikkei a glissé de 1,3 pour cent.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à USD1.0830 contre USD1.0812 à la clôture de jeudi. La livre, quant à elle, valait 1,2217 USD contre 1,2163 USD hier soir.

Parmi les matières premières, le pétrole brut Brent vaut 84,75 USD le baril, contre 84,35 USD le baril hier soir. L'or, quant à lui, se négocie à 1 905,78 USD l'once, contre 1 895,10 USD l'once hier soir.

Sur le calendrier économique de vendredi, à 1400 CET de l'Espagne vient l'indice de confiance des consommateurs, tandis que dans la soirée des États-Unis à 2130 CET sera publié le rapport COT.

Parmi les entreprises cotées sur Piazza Affari, aucune annonce particulière n'est attendue.

