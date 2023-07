GO internet SpA est une société italienne qui opère dans le secteur des services de télécommunications. La société est spécialisée dans la technologie à large bande, par le biais de l'internet sans fil et de la communication par téléphone mobile. GO internet SpA fournit des services Internet en utilisant la technologie sans fil de quatrième génération (4G) de la Worldwide Interoperability for Microwave Access (WiMAX/LTE) pour les appareils mobiles. Elle fournit également des services téléphoniques par le biais du protocole VoIP. La société offre ses services sur le marché national, y compris dans les régions des Marches et d'Émilie-Romagne. En outre, GO internet SpA fonctionne grâce à des droits d'utilisation garantis par le ministère du développement économique. L'actionnaire principal de la société est Gold Holding Srl.

Secteur Services de télécommunications sans fil