(Alliance News) - Tessellis Spa et GO internet Spa ont annoncé lundi que les conditions préalables résiduelles stipulées dans l'accord d'investissement signé entre Tessellis, OpNet et GO internet pour la réalisation de l'investissement précédemment annoncé par Tessellis dans GO internet ont été remplies. Les entreprises ont donc convenu de procéder à la clôture de la transaction.

L'accord prévoyait que Tessellis, par l'intermédiaire d'un éventuel véhicule d'entreprise, acquerrait une créance commerciale due par OpNet à GO Internet et souscrirait à une augmentation de capital réservée de GO Internet en compensant cette créance, jusqu'à un montant maximum d'environ 3,4 millions d'euros.

Tessellis a ensuite désigné BID-GO Srl, dont le capital social est entièrement détenu par Tiscali Italia Spa, filiale à 100 % de Tessellis, pour souscrire à l'augmentation de capital approuvée par l'assemblée générale des actionnaires de GO Internet le 22 décembre 2023, pour un montant maximum de 3,4 millions d'euros.

BID-GO a souscrit à l'augmentation de capital réservée, dont la date d'effet est fixée au 31 mai 2024, par compensation de la créance commerciale due par OpNet à GO Internet au titre de la fourniture de certains services, qu'elle a acquise ce jour dans le cadre du closing, pour un montant de 3,4 millions d'euros, par l'émission de 4,1 millions d'actions GO Internet représentant 77,04% du capital social de GO Internet.

En conséquence, le 31 mai, GO Internet émettra les nouvelles actions et BID-GO acquerra ainsi une participation supérieure au seuil de 30% du capital social de GO Internet, remplissant ainsi les conditions pour le lancement d'une offre publique d'achat

sur les actions GO Internet, au prix de 0,81 EUR par action, correspondant au prix unitaire de BID-GO pour les 4,1 millions d'actions GO Internet souscrites en exécution de l'augmentation de capital réservée.

Tessellis était dans le vert mardi, en hausse de 5,4 %, et GO Internet en hausse de 8,8 %, à 0,79 euro par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.