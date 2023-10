Go Metals Corp. est une société canadienne en phase d'exploration. Le projet HSP Nickel-Cuivre-Cobalt est situé à environ 130 kilomètres (km) au nord de Havre-Saint-Pierre au Québec et la propriété, d'une superficie d'environ 150 km2, est située dans le complexe anorthositique grenvillien de Havre-Saint-Pierre. La propriété Monster est un projet IOCG (Iron Oxide Copper Gold) situé dans le district minier de Yukon Dawson, dans le nord du Canada. Le projet couvre environ 63,5 kilomètres carrés sur la brèche de Wernecke, une ceinture de brèches hématitiques dont le style et l'âge sont similaires à ceux des gisements IOCG du sud de l'Australie, tels que Carrapateena et Olympic Dam.

Secteur Sociétés minières intégrées