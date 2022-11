La société française Digital Virgo s'inscrit à la cote aux États-Unis dans le cadre d'une transaction SPAC de 513 millions $.

La société lyonnaise est présente dans plus de 40 pays et propose à plus de 2 milliards d'utilisateurs une plate-forme unique pour payer les sports, les divertissements et les jeux dans le cadre de leur facture téléphonique.

Digital Virgo fait partie des quelques entreprises qui ont choisi de s'introduire en bourse aux États-Unis en cette période de fortes turbulences sur les marchés.

La société de stockage de batteries solaires Electriq Power Holdings Inc. a annoncé lundi qu'elle allait entrer en bourse par le biais d'une fusion avec l'entreprise à chèque en blanc TLG Acquisition One Corp, dans le cadre d'une opération évaluant la société combinée à 495 millions de dollars.

Goal Acquisitions Corp acquerra les actions de Digital Virgo à 10 $ chacune, l'opération apportant à cette dernière au moins 100 millions de dollars. La transaction devrait être conclue au cours du premier trimestre de l'année prochaine.

Une société d'acquisition à vocation spéciale (SPAC) est une société cotée en bourse dépourvue de modèle commercial inhérent, formée uniquement pour rendre d'autres entreprises publiques par le biais de fusions.

Goal est dirigée par des cadres sportifs, dont Harvey Schiller, Bill Duffy et l'ancien agent de la star du basket Michael Jordan, David Falk.